La participation des acheteurs a atteint un record pendant le week-end du Black Friday, selon un groupe commercial

Un nombre record d’acheteurs de vacances – 196,7 millions – se sont rendus du jour de Thanksgiving au Cyber ​​​​Monday, alors qu’ils affluaient vers les magasins et recherchaient des offres, selon la National Retail Federation, qui suit le chiffre des achats en personne et en ligne.

Le groupe industriel a déclaré mardi que ce chiffre dépassait le taux de participation de 179 millions lors du week-end de vacances de l’année dernière. La NRF, qui a commencé à suivre le chiffre en 2017, avait prévu une participation de 166,3 millions pour cette année.

Le groupe n’a pas estimé les dépenses au cours du week-end, mais a déclaré que les ventes restaient sur la bonne voie pour atteindre ses prévisions de croissance de 6% à 8% des ventes de vacances par rapport à il y a un an. Une partie de cette augmentation proviendra de l’inflation.

Les chiffres d’Adobe Analytics ont montré que les dépenses en ligne atteignaient des sommets records les jours clés du week-end de magasinage des Fêtes. Les ventes du Black Friday ont atteint 9,12 milliards de dollars et les ventes du Cyber ​​​​Monday ont atteint 11,3 milliards de dollars, selon la société, qui suit les ventes sur les sites Web des détaillants.

Mais le total des ventes plus élevé et la plus grande participation des acheteurs des Fêtes pourraient être le résultat de divers facteurs. Cela pourrait indiquer que les consommateurs sont prêts à acheter – mais seulement si les articles sont en forte remise. Cela pourrait également signaler un retour au calendrier pré-pandémique des achats de vacances, les gens concentrant leurs achats de cadeaux autour du Black Friday et dans le sprint final avant le jour de Noël.

Ou cela pourrait laisser présager une année 2023 plus difficile. Si les Américains financent leurs virées shopping en réduisant les taux d’épargne et en accumulant de gros soldes sur les cartes de crédit ou via “Achetez maintenant, payez plus tard”, cela pourrait leur laisser moins à dépenser dans les mois à venir.

Les détaillants ont donné des perspectives de vacances plus prudentes. Walmart a parlé de clients qui sautent des articles discrétionnaires et se tournent vers des protéines moins chères comme les hot-dogs et le beurre de cacahuète. Cible réduit ses prévisions pour le trimestre des fêtes. Et Meilleur achat ont déclaré que les clients étaient plus intéressés par les achats lors des événements de vente.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.