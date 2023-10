Stellantis, le constructeur néerlandais de Jeep et Chrysler, fait un gros pari sur la Chine : il débourse 1,5 milliard d’euros (1,6 milliard de dollars) pour une participation de 21% chez le constructeur chinois de véhicules électriques Leapmotor.

Cette décision est née du désespoir : Stellantis, créée en 2021 par la fusion des sociétés françaises PSA et Fiat Chrysler, a a eu du mal à inverser la baisse des ventes en Chine dans un contexte de concurrence locale féroce. La Chine représente seulement 1% de son chiffre d’affaires (pdf, p. 286) ; il y a dix ans, Fiat Chrysler a créé 5% de ses ventes là-bas (pdf, p. 167). L’année dernière, sa coentreprise Jeep en Chine a déposé son bilan.

Dans un rapportStellantis a déclaré qu’elle espère « tirer parti de l’écosystème technologique des véhicules électriques de Leapmotor en Chine » pour soutenir ses objectifs d’électrification et « combler un espace blanc dans notre modèle commercial et bénéficier de la compétitivité de Leapmotor ».

Le rapprochement entre Stellantis et Leapmotor intervient quelques mois seulement après que le constructeur automobile allemand Volkswagen ait investi 700 millions de dollars pour acheter un Participation de 5 % dans le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng. Cet accord visait à aider Volkswagen à développer des véhicules électriques pour le marché chinois.

En revanche, l’accord Stellantis-Leapmotor est plus international : les deux sociétés formeront une coentreprise, Stellantis prenant une participation de 51 % et détenant les droits exclusifs pour l’exportation, la vente et la fabrication des produits Leapmotor en dehors de la Chine.

Dynamiser les ambitions électriques de la Chine ?

Pour Leapmotor, fondée en 2015, l’investissement stratégique de Stellantis est une marque de reconnaissance majeure de la part d’un constructeur automobile mondial bien établi. Cela contribue également à ouvrir la voie aux ambitions de Leapmotor de se développer sur les marchés étrangers.

“Le partenariat vise à stimuler davantage les ventes de Leapmotor en Chine, le plus grand marché au monde, tout en tirant parti de la présence commerciale mondiale établie de Stellantis pour accélérer considérablement les ventes de la marque Leapmotor dans d’autres régions, à commencer par l’Europe”, a déclaré Stellantis.

Wang Xin, analyste de l’industrie automobile chinoise et auteur du blog « Full Chain Car », a noté que (lien en chinois) Leapmotor peut désormais utiliser l’empreinte mondiale de Stellantis pour « promouvoir la mondialisation de l’industrie automobile chinoise » et étendre la portée de la technologie, des plates-formes et des normes automobiles chinoises.

Que cela élargisse le gâteau automobile mondial pour les constructeurs automobiles chinois et occidentaux, ou érode les parts de marché des marques traditionnelles tout en augmentant celles des leurs concurrents chinois, ça reste à voir. Stellantis espère clairement le premier scénario.

Mais Wang voit plutôt un jeu à somme nulle : les constructeurs automobiles chinois encaisseraient le butin. Une fois que les consommateurs étrangers « expérimenteront les avantages techniques des produits chinois », [EVs]”, a-t-il écrit, les marques étrangères de véhicules électriques “seront rapidement éliminées du marché”.