Nonobstant la directive de l’Association olympique indienne, la participation du champion du lanceur de javelot Neeraj Chopra aux prochains Jeux nationaux semble douteuse, car il vient de sortir d’une blessure à l’aine et d’une saison exténuante.

Le médaillé d’or olympique Chopra a réalisé un autre exploit historique jeudi en devenant le premier Indien à remporter le prestigieux titre de la finale de la Diamond League à Zurich, clôturant la saison internationale sur une note entraînante.

Un jour plus tard, il a été interrogé sur la participation aux Jeux nationaux, qui se dérouleront dans les villes du Gujarat du 29 septembre au 12 octobre.

« Les Jeux nationaux approchent. Je reviens tout juste d’une blessure à l’aine et je ne pourrai peut-être pas m’entraîner pendant une ou deux semaines. Je me concentre donc principalement sur l’année prochaine », a déclaré Chopra aux journalistes.

L’AIO obligeant les meilleurs athlètes du pays à participer aux Jeux, de nombreux sportifs pourraient devoir revoir leurs horaires d’entraînement.

La directive de l’AIO est intervenue après que le ministre de l’Intérieur Amit Shah a lancé la mascotte et l’hymne des Jeux, qui, selon le ministre des Sports Anurag Thakur, seraient les “plus grands et les plus grandioses” de tous les temps.

Les Jeux nationaux ont lieu après une interruption de sept ans.

Le problème à l’aine avait forcé Chopra à sauter les Jeux du Commonwealth en juillet-août, juste après les Championnats du monde aux États-Unis, où il avait remporté une médaille d’argent.

Mais Chopra avait fait un retour spectaculaire après la mise à pied d’un mois pour blessure en remportant l’étape lausannoise de la série Diamond League le 26 août et en se qualifiant pour la finale.

Il était devenu le premier Indien à remporter un titre dans la Diamond League à Lausanne avec son troisième meilleur lancer en carrière à 89,08 m.

À Zurich, Chopra a commencé par une faute mais a grimpé à la première place avec un lancer de 88,44 m — son quatrième record en carrière – lors de sa deuxième tentative, et cela s’est avéré être son effort gagnant.

Il a réussi 88,00 m, 86,11 m, 87,00 m et 83,60 m lors de ses quatre lancers suivants.

Le médaillé d’argent olympique Jakub Vadlejch de la République tchèque a terminé deuxième avec un meilleur lancer de 86,94 m qu’il a enregistré lors de sa quatrième tentative. L’Allemand Julian Weber a terminé troisième avec un record de 83,73 m.

