La participation aux élections municipales de 2022 en Colombie-Britannique est en baisse par rapport à 2018 – Kelowna Capital News

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Bruce Cameron, un chroniqueur de presse noir qui a été sondeur et stratège pendant plus de 35 ans, travaillant pour Gallup, Decima et Angus Reid avant de fonder sa propre société de conseil, Return on Insight, discute des résultats des élections municipales en Colombie-Britannique.

“Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, c’est difficile à dire exactement dans certains cas”, a déclaré Cameron à l’animateur Peter McCully. «Le taux de participation devrait augmenter lorsque vous avez une course à la mairie très disputée. Dans les courses sur lesquelles j’ai travaillé ailleurs en Alberta, à Edmonton et à Calgary, chaque fois qu’il y a un siège de maire ouvert, le taux de participation augmente généralement, mais là-bas, le taux de participation aux élections locales est souvent d’environ 30 %. N’atteint même pas près de 40%, ce qu’il a ici.

En règle générale, les propriétaires ont tendance à voter dans des proportions plus élevées que les locataires, ils paient des impôts fonciers et ils peuvent également être là depuis plus longtemps, car souvent les gens louent lorsqu’ils arrivent dans une communauté.

On a demandé à Cameron quelle était la solution pour augmenter le taux de participation aux élections locales.

“Je pense vraiment que le long terme qui n’est pas aussi sexy mais qui peut donner des résultats positifs est de sensibiliser au rôle du gouvernement local de manière cohérente dans les écoles et dans les campagnes publiques”, a-t-il déclaré. « Ce serait peut-être un groupe comme Civic Info BC qui rassemble et analyse les résultats des élections. Faire des messages d’intérêt public sur la différence entre les gouvernements locaux, ce que font les gouvernements locaux et comment vous pouvez vous impliquer.

Sondeuse et stratège de longue date en Alberta et en Colombie-Britannique, Cameron a été interrogée sur le nouveau chef de l’Alberta et sur son parcours jusqu’au bureau du premier ministre.

«Le problème de Danielle Smith, c’est qu’elle s’est rendue si loin à droite pour occuper le poste de leader qu’il sera difficile de revenir au milieu, pour être élue par la majorité des Albertains. Même si la réputation de l’Alberta est une province très d’extrême droite, à Calgary et à Edmonton, la politique est assez mitigée.

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, envoyez un message vocal à podcast@blackpress.ca, vous ferez peut-être partie de notre segment de sac postal de podcast audio.

ÉCOUTEZ: L’ancien champion du monde de patinage artistique Victor Kraatz de retour comme entraîneur en Colombie-Britannique

Black PressColombie-BritanniquePodcasts