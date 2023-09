La participation à la Coupe du monde 2010 en Espagne m’a transformé en supporter de Barcelone

En grandissant, j’ai joué au football religieusement. Les entraînements avaient lieu trois fois par semaine, puis il y avait un match samedi. Souvent, il y avait un tournoi le week-end, donc ça prenait tout mon temps. Vous verriez des équipes sponsorisées par des clubs européens. Everton et le Celtic sont deux équipes qui se sont imposées comme des adversaires fréquents pour les équipes dans lesquelles j’ai joué.

Cependant, je n’ai jamais eu beaucoup d’intérêt à regarder. Au lieu de cela, le football américain, le basket-ball et le hockey dominaient mon écran de télévision. Je pensais que, puisque je jouais au football et au baseball, je n’avais pas besoin de regarder ces sports. Pourtant, tout le monde regardait les World Series de baseball. Ainsi, en 2010, il était logique de regarder la Coupe du monde. Quand j’étais plus jeune, je pensais que c’était l’équivalent du Super Bowl ou des World Series. Le moi actuel comprend qu’il n’y a pas de compétition pour la Coupe du Monde.

Pourtant, après la sortie des États-Unis du tournoi en huitièmes de finale, j’ai été séduit par la façon dont l’Espagne a joué. Le ballon a fait tout le travail avec Xavi, Iniesta, Sergio Busquets et Xabi Alonso au milieu de terrain. Je me suis comparé à eux. Jamais le plus rapide, le plus grand ou le plus fort, j’ai toujours préféré passer le ballon et faire travailler l’autre équipe. Non, je n’étais pas l’équivalent de ces joueurs de classe mondiale à 11 ans. Mais les enfants ont des rêves, non ? Cette équipe, et j’étais l’un des millions de personnes à trouver l’équipe espagnole divertissante.

De l’Espagne à Barcelone en tant que supporter

Naturellement, j’ai recherché ces joueurs pour pouvoir les regarder davantage. La plupart des membres de l’équipe espagnole de 2010 ont joué pour une seule équipe, le FC Barcelone. Naturellement, j’ai commencé à les regarder davantage. Ils avaient Lionel Messi, ce qui n’a fait que rendre les choses plus agréables. Voir son éventail de talents m’a détourné d’une partie du trio de milieu de terrain composé d’Iniesta, Busquets et Xavi. L’Argentin était tout simplement incroyable à regarder. En tant que personne incapable de dribbler, sa capacité à affronter les défenseurs était incroyable.

Cependant, mon fandom s’est solidifié au cours de cette saison 2010/11 et de la campagne suivante. C’est à cette époque que Messi était à son apogée, et cela a conduit au succès de Barcelone. Oui, le club a remporté la Liga et la Ligue des Champions. Mais je pense que vous découvrirez à quel point un club compte pour vous dans les points inférieurs. Je me souviens avoir regardé la finale de la Copa del Rey 2011. Cristiano Ronaldo a marqué une tête de classe mondiale dans la prolongation qui a finalement coulé Barcelone. Le Real Madrid est devenu le méchant de mon fandom de football.

Les difficultés relatives de Barcelone au cours des saisons suivantes avec un trophée par campagne n’étaient pas idéales. Cependant, cela a maîtrisé mes attentes. Puis, lors de la saison 2014/15, j’ai pu voir l’une des meilleures équipes de tous les temps. Luis Suarez, Neymar et Messi devant ce même milieu de terrain qui a remporté la Coupe du Monde en 2010 était incroyable à regarder. Cette équipe semblait imparable à chaque fois qu’elle avançait. Chaque joueur a joué un rôle clé dans cette équipe. La victoire 3-0 contre le Bayern Munich lors du match aller de la demi-finale reste l’un de mes matchs préférés pour regarder les moments forts.

Les hauts et les bas de Barcelone

Heureusement, j’ai apprécié ces moments. À ce moment-là, il n’était plus question de revenir sur le fait d’être un fan de Barcelone. Certes, il y a eu des moments où j’aurais aimé ne pas être un supporter de Barcelone. Ce soir-là à Anfield, ce soir-là à Rome, ce soir-là à Lisbonne contre le Bayern Munich. Il y a eu des jours obsédants dont mes amis me rappellent encore.

Telle est la nature d’être fan. Si vous voulez le bien, vous devez supporter le mal. Malheureusement, les cinq à sept dernières années ont été plus mauvaises que bonnes. Chacun des joueurs qui m’ont amené à rejoindre le club est parti, certains sans ménagement que d’autres. Il y a de nouveaux visages qui portent le poids de ce kit. Cependant, Barcelone est peut-être en train de tourner une page, et mon moral, avec ses récents succès.

Ce club a mon cœur maintenant. De nombreux week-ends sont consacrés à la possibilité de regarder Barcelone. Parfois, c’est un combat. D’autres fois, c’est un plaisir. Quoi qu’il en soit, Barcelone fait partie de ma vie de supporter, et ce le sera pour les années à venir.

