Lance O’Brien parlait à la télévision en direct de la mort de sa partenaire, l’ancienne Bond girl Tanya Roberts, quand il a reçu une bonne nouvelle inattendue.

Lance se sentait manifestement désemparé par la perte de son partenaire de 18 ans, après qu’il ait été rapporté que l’ancien Angel Tanya de Charlie, 65 ans, était décédé à l’hôpital après s’être effondré la veille de Noël.

La nouvelle de son décès s’est répandue dans le monde entier après que son représentant a confirmé à TMZ qu’elle ne s’était pas remise après avoir été sous respirateur en soins intensifs.

Apparaissant sur Inside Edition, Lance parlait de sa perte lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de l’hôpital, où Tanya était soignée.

Interrompant l’interview, Lance se fait entendre dire: « Maintenant, tu me dis qu’elle est vivante? »







Il s’est alors mis à pleurer de joie en révélant: « L’hôpital me dit qu’elle est vivante. Ils m’appellent de l’équipe de soins intensifs. »

Auparavant dans l’interview, Lance avait déclaré qu’il n’avait pas pu rendre visite à Tanya en raison des restrictions de Covid-19, mais qu’il avait réussi à passer ce qu’il croyait être ses derniers moments dimanche.

Il a dit: « Quand elle m’a vu et j’étais là, j’ai vu ses yeux s’ouvrir. Je me sentais bien. J’ai dit: » Hé, ses yeux s’ouvrent. Ses yeux s’ouvrent. » Ils m’ont dit que ce n’était qu’un réflexe. «

Des gens ont rapporté que le représentant de Tanya, Mike Pingel, leur a dit que Lance était « désemparé et épuisé » après avoir appris sa mort.







Il a dit: « L’amour de sa vie est en train de disparaître. Il aurait aimé être avec elle tous les jours. »

Il a ajouté que Lance avait « parlé du mémorial » et qu’il « allait de l’avant [with plans] et en essayant de passer aujourd’hui et de voir ce qui se passera demain. «

L’effondrement de l’actrice de View To A Kill était dû « en partie » à des problèmes de fonction hépatique, selon son représentant et Lance a déclaré qu’il avait quitté l’hôpital sans parler au personnel médical car il était tellement dévasté par sa « mort ».

Le représentant a changé sa déclaration lundi matin quand il a confirmé: « Elle était vivante à 10 heures ce matin. Lance a reçu un appel de l’hôpital disant qu’elle n’était pas morte. »

Il a ajouté qu’elle n’était pas encore sortie du bois: « Actuellement, ça n’a pas l’air bien. C’est très terrible. Tenez-la dans vos prières. »

