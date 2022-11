La partenaire de vie de Young Dolph, Mia Jaye, réagit au meurtre de Takeoff

La partenaire de vie de Young Dolph, Mia Jaye, dit que le meurtre de Takeoff l’a déclenchée et plaide pour que la communauté prenne position après son décès.

Il y a presque un an, Young Dolph a été tué à Memphis, dans le Tennessee, alors qu’il ramassait des biscuits pour sa grand-mère. Un meurtre insensé qui a laissé sa partenaire de vie Mia Jaye élever seule leurs deux enfants tout en guérissant et en cherchant des réponses. Plus tôt cette semaine, Takeoff du MIGOS a été tué par une balle perdue dans un autre acte de violence insensé. Sa mort marque un autre crime insensé au sein de la communauté hip-hop. Au lendemain du meurtre de Dolph, Mia Jaye a lancé Les hommes noirs méritent de vieillir, une entreprise de vêtements qui prône le changement. Avec le récent meurtre de Takeoff, elle réfléchit à la mission de son entreprise et à la violence insensée.

La partenaire de vie de Young Dolph, Mia Jaye, appelle la communauté à prendre position après le décès de Takeoff

Mia Jaye s’est rendue sur Instagram pour parler du décès de Takeoff qui a collaboré avec son défunt partenaire Young Dolph au début de leur carrière.

“Je suis épuisé mentalement, émotionnellement et physiquement… Je suis fatigué de la même merde… comme combien d’hommes noirs doivent mourir avant que quelque chose de différent ne se produise?” a-t-elle demandé sur son histoire Instagram après l’annonce du décès de Takeoff. Elle a ajouté : “Paix, bénédictions et prières sincères à la famille de Takeoff… mon cœur bat pour vous et pour nous tous.”

Elle lui a aussi rendu hommage Les hommes noirs méritent de vieillir Page Instagram également.

« Les hommes noirs méritent de vieillir. Aujourd’hui, cette année, demain et tous les jours entre les deux. Le décollage méritait de vieillir. Nipsey méritait de vieillir. Dolph méritait de vieillir. Les hommes noirs dans vos vies méritent de vieillir.

Plus tard, elle sautait sur Instagram en direct et révélait que le meurtre de Takeoff était déclenché pour elle et partageait comment elle avait trouvé du réconfort dans la prière. Elle a encouragé tout le monde à prier pour la guérison et à “être encore dans un moment de crise”. Vous pouvez regarder son Instagram complet en direct ci-dessous.