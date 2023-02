La partenaire de Nicola Bulley “convaincue à 100%” qu’elle n’est pas en rivière

Le partenaire de la disparition de Nicola Bulley se dit “convaincu à 100%” qu’elle n’est pas dans la rivière Wyre.

Bulley a disparu depuis 14 jours et une équipe sous-marine spécialisée dans la recherche de la rivière a suspendu l’opération mercredi après qu’aucun corps n’ait été retrouvé. Une recherche de la campagne environnante effectuée par la police du Lancashire n’a également trouvé aucune trace d’elle.

Son partenaire, Paul Ansell, a déclaré vendredi à Channel 5 News: “Des recherches approfondies, vous savez, comme vous le savez probablement, se sont poursuivies dans cette rivière.

“Le fait que les plongeurs et l’équipe de sauvetage sous-marin et tout ce qui se trouvait dans cette rivière ce jour-là, et heureusement n’ont rien trouvé, dans la partie où vous devriez présumer que c’est son dernier emplacement connu.”

Il a ajouté: “Personnellement, je suis convaincu à 100% que ce n’est pas la rivière, c’est mon opinion.”

La police a postulé vendredi dernier que Bulley était tombée dans la rivière alors qu’elle promenait son chien et a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve d’implication criminelle.

Une personne tient une pancarte demandant des informations sur Nicola Bulley à St Michael’s on Wyre vendredi. Photographie : Christopher Furlong/Getty Images

Louise Cunningham, la sœur de Bulley, a publiquement douté de l’hypothèse de la police selon laquelle elle était tombée dans la rivière.

Elle a écrit sur Facebook : “Suite à la dernière mise à jour des médias de la police, puis-je ajouter qu’il n’y a aucune preuve qu’elle soit allée dans la rivière, c’est juste une théorie.”

L’amie de Bulley, Emma White, a également douté de l’hypothèse de la police. “Lorsque nous parlons d’une vie, nous ne pouvons pas la baser sur une hypothèse – nous avons sûrement besoin de cette preuve factuelle”, a-t-elle déclaré à Sky News.

« C’est ce à quoi la famille et nous tenons tous… nous n’avons toujours aucune preuve, et c’est pourquoi nous revenons en force.

Bulley a disparu de St Michael’s on Wyre, Lancashire, depuis le 27 janvier. Dans la même interview vendredi, Ansell a déclaré à Channel 5 News que la famille traversait un « enfer sans précédent ».

“Mais cet espoir et cette positivité en moi sont plus forts que jamais, et je ne lâcherai jamais, jamais”, a-t-il déclaré. “Nikki ne nous abandonnerait jamais. Elle n’abandonnerait personne. Et nous n’allons jamais l’abandonner, nous allons la retrouver.

Il a ajouté: “Il doit y avoir un moyen de savoir ce qui s’est passé, il doit y en avoir. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas promener votre chien dans une rivière et simplement disparaître dans les airs. Il s’est passé quelque chose ce jour-là, quelque chose…”

Parlant des deux enfants du couple, Ansell a ajouté : « La seule chose, la seule chose que je puisse faire, c’est leur dire que tout le monde cherche maman.

“Les meilleures personnes au monde recherchent maman – juste pour leur donner, vous savez, ce niveau d’espoir qu’ils peuvent comprendre que tout ce qui peut être fait pour trouver maman est en train d’être fait.”

Jeudi, la police a étendu ses efforts de recherche de St Michael’s à environ 10 miles en aval où la rivière se jette dans la mer à Morecambe Bay, avec des patrouilleurs de police et des bateaux de sauvetage repérés sur la rivière et dans la baie.