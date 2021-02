Le petit ami d’une maman disparue qui est craint morte a été arrêté pour sa disparition il y a six jours.

Ju ‘Kelly’ Zhang, 33 ans, a été vue pour la dernière fois pieds nus et portant un pyjama rose chez elle sur Winchester Avenue à Epping, dans le nord de Melbourne, à 17h30 le 1er février.

Son partenaire Joon ‘Sam’ Seong Tan s’est enfui après que la femme de 33 ans ait été portée disparue mardi pour éviter tout contact avec la police.

L’homme de 35 ans a été arrêté à Doncaster dimanche après-midi après une énorme chasse à l’homme. Aucune accusation n’a été portée.

La police a arrêté Joon Tan, un homme de 35 ans de Doncaster, qui aurait fui après la disparition de Mme Zhang

Il a dit à la police qu’il était avec Mme Zhang et son fils lundi après-midi, et a affirmé qu’elle était allée se promener et n’était pas revenue – ce qui, selon la police, était hautement improbable.

« Nous disons que c’est un scénario très improbable compte tenu du fait que son fils de huit ans était dans la maison avec Sam à ce stade », a déclaré l’inspecteur Andrew Stamper, selon le Herald Sun.

« Les informations dont nous disposons sont qu’elle n’aurait pas laissé son fils seul avec quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille. »

Un ami de Mme Zhang a déclaré que sa mère, qui vit en Chine, est désemparée et craint pour la vie de sa fille.

«Sa mère est très bouleversée et très triste. Elle s’est préparée au départ de sa fille », a déclaré la source au journal.

Quelques heures à peine avant sa disparition, Mme Zhang a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il y avait une vidéo de sa cuisine avec son fils de huit ans.

Elle n’avait aucun bien avec elle lorsqu’elle a disparu, à part son téléphone portable.

La légende disait: « La soupe au poulet cuite pendant 5 heures pour le dîner aujourd’hui. »

M. Stamper la femme était une « mère aimante » pour son fils et que sa disparition était hors de son caractère.

Des amis inquiets ont sonné l’alarme auprès de la police et aident la police dans ses enquêtes.

On ne sait pas si Mme Zhang craignait pour sa propre sécurité.

Son fils est pris en charge par son père, l’ex-mari de Mme Zhang.