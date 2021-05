La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, demande le retour en toute sécurité de deux filles, 1 et 6, «  arrachées par papa à Tenerife

Le partenaire de CHRISTIANO Ronaldo a demandé l’aide du public pour rendre deux filles disparues arrachées par leur père.

Le plaidoyer de Georgina Rodriguez intervient après que Olivia, six ans, et Anna, un an, ainsi que leur père en fuite Tomas Antonio Gimeno, 37 ans, soient portés disparus depuis la semaine dernière.

Le papa – qui est accusé d’avoir kidnappé ses filles – a effectué un transfert de 55000 € avant de fuir Tenerife avec les deux filles sur un bateau.

La maman dévastée de la jeune fille, Beatriz Zimmerman, a publié une vidéo montrant les deux filles en train de jouer, dans l’espoir que quelqu’un puisse les identifier.

L’épouse de Lionel Messi a posté la vidéo sur son Instagram plus tôt cette semaine.

Georgina a maintenant emboîté le pas en cherchant à faire appel aux gens du monde entier pour qu’ils gardent un œil sur la paire.

Elle a déclaré dans son message émouvant à ses 24 millions d’abonnés Instagram: «Je veux utiliser ma portée sur ce grand réseau social pour m’assurer que cela touche autant de personnes que possible.

«Ce sont deux sœurs qui sont recherchées en Espagne et à l’étranger. Ils s’appellent Olivia et Anna et sont âgés de six et un ans.

«Leur maman recherche un maximum de publicité pour cette vidéo afin d’essayer de les retrouver le plus tôt possible et de les ramener à la maison.

«J’espère de tout mon cœur que les filles seront retrouvées saines et sauves et pourront bientôt embrasser leur mère.»

Olivia, 6 ans, et Anna, 1 sont portées disparues depuis la semaine dernière

La vidéo de la maman des enfants a été partagée sur le compte Twitter Alerta Desaparecidos (Disappeared Alert).

La légende se lit comme suit: « Que chacun de vos baisers soit celui de l’ESPOIR. »

On pense que Gimeno aurait emmené ses filles dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud, où il a des contacts, rapporte C7.

Il est également apparu que Gimeno avait laissé un mot d’adieu à la mère des enfants avant de disparaître.

Le père des filles aurait envoyé des messages WhatsApp à leur mère, dont il s’est séparé il y a quelque temps, disant qu’il avait l’intention de les emmener sans consentement.

Un journal local, citant des sources proches de l’affaire, a déclaré: « Les messages que le père a envoyés sont sans aucun doute des messages d’adieu. »

Le bateau qu’il aurait emmené en mer avec les enfants a été retrouvé la semaine dernière sans personne à bord au large de Puertito de Guimar, à un peu plus de 16 km au sud de Santa Cruz.

Lundi, il a été confirmé que le sang trouvé sur le bateau ne provenait d’aucune des deux filles, selon RTVC.

La recherche du trio disparu se poursuit et s’est étendue au sud-ouest de Tenerife.

Lundi, des officiers de la Garde civile ont effectué une deuxième perquisition au domicile de Gimeno à Igueste de Candelaria dans la partie est de l’île, rapporte El Pais.

Le média rapporte que selon Efe, les enquêteurs envisagent la possibilité que le père ait reçu l’aide d’une ou plusieurs personnes pour mener à bien son plan d’enlèvement des filles.

Selon un rapport de police, Gimeno a déclaré à Zimmerman lors de leur dernière conversation téléphonique qu ‘ »il va quelque part loin et qu’elle ne reverra plus les filles ».

Le père a été vu pour la dernière fois dans la marina locale mardi dernier, où il a été aperçu portant des sacs et des valises de sa voiture à son bateau.

Hier, le délégué gouvernemental des îles Canaries, Anselmo Pestana, a demandé l’aide des citoyens pour localiser les filles disparues en disant « plus il y a de preuves, mieux c’est ».

« Nous connaissons le niveau de souffrance qu’elles peuvent avoir lorsque leurs deux filles disparaissent », a déclaré Pestana, ajoutant que l’équipe d’enquête était « très engagée ».