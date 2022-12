La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, critique l’entraîneur du Portugal

La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a critiqué l’entraîneur portugais Fernando Santos pour sa décision de ne pas titulariser l’attaquant vedette lors du match de quart de finale de l’équipe contre le Maroc samedi. Le voyage du Portugal à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a pris fin après une défaite choc 0-1 contre les Lions de l’Atlas, qui sont devenus la première nation africaine à se qualifier pour la demi-finale de l’événement phare.

Ronaldo a cependant été introduit en seconde période mais n’a eu que peu d’impact car la recherche désespérée du Portugal d’un égaliseur s’est avérée vaine. Cependant, Georgina a ciblé “l’ami” Santos pour avoir pris une mauvaise décision.

“Aujourd’hui, votre ami et entraîneur a mal décidé. Cet ami pour qui tu as tant de mots d’admiration et de respect”, a posté Georgina sur Instagram.

Elle a affirmé que la joueuse de 37 ans avait eu un impact après être entrée en tant que remplaçante, ajoutant que le Portugal avait sous-estimé son meilleur buteur de tous les temps.

« Le même qui, en vous faisant entrer dans le jeu, a vu comment tout a changé, mais c’était trop tard. Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus puissante”, a-t-elle écrit.

« Vous ne pouvez pas non plus défendre quelqu’un qui ne le mérite pas. La vie nous enseigne des leçons. Aujourd’hui, nous n’avons pas perdu, nous avons appris”, a-t-elle ajouté.

La sœur de Ronaldo, Elma Aveiro, a réconforté les joueurs portugais, les appelant à garder la tête haute malgré la défaite. « Triste pour l’équipe, il est maintenant temps de relever la tête et de passer à autre chose… Dieu sait tout », a écrit Elma sur Instagram.

“Je ne regrette pas (d’avoir laissé Ronaldo sur le banc)”, a déclaré l’entraîneur Santos lors d’une conférence de presse samedi.

« Cela ne changerait rien, en termes d’équipe, je ne peux pas penser avec mon cœur. J’ai utilisé l’équipe qui a très bien joué contre la Suisse et il n’y avait aucune raison de la changer (contre le Maroc). La décision stratégique que j’ai dû prendre a été l’une des plus difficiles, mais je ne peux pas penser avec mon cœur, je dois penser avec ma tête. Ce n’est pas que Ronaldo n’est plus un grand joueur, cela n’a rien à voir”, a-t-il déclaré aux journalistes.

