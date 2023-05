La part des hauts revenus vivant d’un chèque de paie à l’autre augmente d’une année à l’autre

Cependant, les personnes à revenu élevé sont de plus en plus sous pression, a constaté LendingClub. Parmi ceux qui gagnent plus de six chiffres, 49% ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre, un bond par rapport aux 42% de l’année dernière.

Selon l’endroit où vous vivez, un revenu de 100 000 $ peut ne pas aller aussi loin, selon Anuj Nayar, responsable de la santé financière de LendingClub.

Un rapport séparé par SmartAsset analysé jusqu’où iront six chiffres dans les 25 plus grandes villes américaines. À New York, par exemple, 100 000 $ ne représentent que 35 791 $ après prise en compte des impôts et du coût de la vie élevé.

En revanche, un salaire à six chiffres vaut beaucoup plus à Memphis – environ l’équivalent de 86 444 $ en raison d’un coût de la vie inférieur et de l’absence d’impôt sur le revenu. Voici une ventilation de combien vous devez gagner pour vous permettre de vivre dans les villes les plus populaires du pays.