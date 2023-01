La part des Américains vivant d’un chèque de paie à l’autre a bondi en 2022

Des mois de forte inflation ont lourdement pesé sur les ménages.

En décembre, 64% des Américains vivaient d’un chèque de paie à l’autre, selon un récent Rapport LendingClub – contre 61% un an plus tôt et en ligne avec le premier record historique atteint en mars 2020.

Pour la première fois, plus de la moitié de tous les salariés à six chiffres ont également déclaré qu’ils étaient trop étirés, un bond par rapport à 42% il y a un an.

“Les effets de l’inflation rongent le portefeuille de chaque Américain et alors que les efforts de la Fed pour freiner l’inflation font grimper le coût de la dette, nous constatons un nombre presque record d’Américains vivant d’un chèque de paie à l’autre”, a déclaré Anuj Nayar, responsable de la santé financière de LendingClub.

Pour sa part, la Réserve fédérale devrait annoncer sa huitième hausse de taux consécutive cette semaine réunion politique.

Même si la croissance des salaires est élevée par rapport aux normes historiques, elle ne suit pas l’augmentation du coût de la vie, qui en décembre était en hausse de 6,5 % par rapport à l’année précédente.

Cela laisse de nombreux Américains dans une impasse, car l’inflation et la hausse des prix obligent davantage de personnes à puiser dans leurs réserves de liquidités ou à s’appuyer sur le crédit au moment même où les taux d’intérêt augmentent au rythme le plus rapide depuis des décennies.

D’autres rapports montrent également que le bien-être financier se détériore dans l’ensemble.