La part des acheteurs de voitures avec des paiements mensuels supérieurs à 1 000 $ atteint un niveau record

Le financement d’une voiture neuve ou d’occasion coûte plus cher que jamais, selon de nouvelles recherches.

Au milieu de la hausse des taux d’intérêt et des prix automobiles élevés, la part des acheteurs de voitures neuves avec un paiement mensuel de plus de 1 000 $ a bondi à un niveau record, selon Edmunds.

Le prix moyen payé pour une voiture neuve en décembre a établi un record de 46 382 $, selon une estimation séparée de JD Power et LMC Automotive. Bien qu’il y ait des signes que le marché se refroidit, les prix des vignettes ont augmenté de 2,5 % par rapport à il y a un an.

Dans le même temps, le taux d’intérêt sur les prêts automobiles neufs a atteint 6,5 %, contre 4,1 % un an plus tôt, selon les données d’Edmunds. Alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation persistante, les taux de prêt automobile pourraient encore augmenter, bien que les consommateurs ayant des cotes de crédit plus élevées puissent être en mesure d’obtenir de meilleures conditions de prêt.

En savoir plus sur les finances personnelles :

La hausse des taux d’intérêt a rendu le financement d’une voiture plus cher

10 voitures avec la plus grande durée de vie potentielle

Les offres de voitures sont difficiles à trouver

“Les prix élevés associés aux augmentations répétées des taux d’intérêt continuent de gonfler les mensualités de prêt”, a déclaré Thomas King, président de la division des données et de l’analyse chez JD Power, dans un communiqué.

Désormais, de plus en plus de consommateurs sont confrontés à des paiements mensuels qu’ils ne peuvent probablement pas se permettre, selon Ivan Drury, directeur des analyses d’Edmunds. Les acheteurs de voitures sont “choqués et effrayés” car les prix élevés et la hausse des taux font grimper les paiements mensuels, a-t-il déclaré.

Pour la première fois, un peu plus de 15 % des consommateurs qui ont financé une nouvelle voiture au quatrième trimestre 2022 se sont engagés à un paiement mensuel de 1 000 $ ou plus – le niveau le plus élevé jamais enregistré – contre 10,5 % il y a un an, a constaté Edmunds.

“Le choc des autocollants ne commence pas à le décrire”, a déclaré Drury. “Lorsque vous tenez compte du financement, c’est très choquant.”