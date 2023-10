Petro Gazz se dirige vers le nord pour viser une troisième victoire consécutive et une part de la première tête de la Convention All-Filipino de la Premier Volleyball League lorsque les Angels affrontent le jeune Nxled à Candon, Ilocos Sur.

Ce serait le troisième projet consécutif relativement léger pour les Angels, qui n’ont pas perdu un set en battant les Galeries Tower Highrisers et les Gerflor Defenders, car les enseignants avaient la possibilité d’essayer de nouveaux combos au sol tout en gardant leurs as pour une mouture plus durable.

Mais parmi les nouveaux venus dans la ligue, les Caméléons semblent être les plus redoutables, entraînés par le Japonais Taka Minowa.

ARTICLES EN VEDETTE DES SPORTS PBA : Tony Bishop intervient en tant qu’importateur de Ginebra sans Brownlee DES SPORTS NBA : LeBron James signe la victoire des Lakers face aux Suns de Kevin Durant DES SPORTS UAAP : Denok Miranda a construit son « plan » d’enseignement à partir du système de Tab Baldwin

Nxled a également remporté une victoire, faisant de son affrontement de 18 heures avec Petro Gazz un affrontement intéressant.

Petro Gazz a tellement d’expérience avec le duo vétéran composé d’Aiza Pontillas et de Remy Palma qui devrait faire le plus de dégâts contre les Caméléons alors que les Angels se préparent pour un moment où ils pourraient affronter les équipes les plus fortes du tirage au sort.

Mardi, les Angels affronteront F2 Logistics au Santa Rosa Sports Complex, et les Cargo Movers pourront également se préparer pour ce match lorsqu’ils affronteront les Highrisers lors du match de 16 heures samedi. INQ