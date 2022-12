La part de marché d’iOS augmente fin 2022, Android en légère baisse

La part de marché d’iOS a augmenté au dernier trimestre 2022 après le lancement réussi de l’Apple iPhone 14 Pro Max. Ce modèle est pointé du doigt car les modèles vanille ne se portent pas très bien. Pendant ce temps, Android a perdu du terrain.

Le marché des smartphones est assez stable maintenant, donc les mouvements sont relativement faibles et iOS reste juste sous la barre des 30 % tandis qu’Android dépasse juste la barre des 70 %, d’après les données de Statista. C’est une course de deux chevaux après la mort de la vieille garde et plusieurs prétendants ont tenté et échoué d’entrer sur le marché.

L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max a apporté la première amélioration majeure de l’appareil photo en quelques années, ainsi que le nouveau design Dynamic Island, qui a incité davantage de personnes à effectuer une mise à niveau.

Cependant, le design amélioré et le premier appareil photo haute résolution ne sont pas les seules raisons pour lesquelles iOS est en hausse. Edith Reads, analyste chez StockApps, écrit : « Apple gagne du terrain sur le marché mobile en raison de son accent sur l’expérience client, des conceptions innovantes et des produits de qualité. Avec l’introduction de son nouvel iPhone 14 Pro Max phare, Apple s’est donné un avantage concurrentiel et a attiré plus d’utilisateurs sur sa plateforme. Android perd des parts de marché sur des marchés clés comme la Chine en raison de son manque d’innovation et de sa fragmentation, ce qui a poussé les clients à passer à Apple.



Part de marché des OS de smartphone en Chine (source : StatCounter)

Apple est la plus grande marque étrangère de smartphones en Chine et avec le récent déclin de Huawei (en raison de sanctions commerciales), les deux sociétés sont au coude à coude. Cependant, comme le note StockApps, la nature ouverte d’Android a permis aux entreprises d’adapter le système d’exploitation à leurs besoins et de se tailler une place sur le marché.

