La parodie de la chanson ‘Kesariya’ dans le style Neha et Tony Kakkar fait rire Internet

Depuis sa sortie, la chanson Kesariya est devenue l’un des plus grands hymnes romantiques de cette année. Ce numéro doux d’Alia Bhatt et de la vedette de Ranbir Kapoor, Brahmastra, a fait fondre plusieurs cœurs sur Internet. Pendant ce temps, plusieurs mèmes et différentes couvertures du morceau ont déjà fait surface en ligne. Désormais, le compositeur Mayur Jumani et le comédien Saloni Gaur rejoignent le train en marche. Le duo a récemment collaboré pour faire une parodie de Kesariya si elle avait été créée par le célèbre duo de frères et sœurs et musiciens Neha Kakkar et Tony Kakkar. La parodie hilarante a pris d’assaut les médias sociaux. Dans le court clip, Mayur et Saloni sont vus en train de jouer les pas caractéristiques des frères et sœurs alors qu’ils groovent sur les rythmes rapides de Kesariya.

Tout au long de la vidéo, Saloni Gaur presse ses joues pour laisser l’impression des fossettes de Neha Kakkar, tandis que Mayur a opté pour une tenue énergique quelque chose qui résonne avec la garde-robe de Tony Kakkar. Avec de nouveaux beats et rythmes, les créateurs numériques se sont également appelés Sneha Kakkat et Stony Kakkar dans leur version imaginée de Kesariya.

Cette parodie hilarante est devenue un succès instantané sur les réseaux sociaux et a également fini par attirer l’attention de Tony Kakkar. Il se trouve que le musicien a adoré sa version amusante de la chanson populaire et a répondu: “Hahaha .. C’est trop bon Yaar. La meilleure vidéo que j’ai vue aujourd’hui”.

Tout en partageant la parodie en ligne, le compositeur Mayur Jumani a écrit : « Présentation de la version Kesariya de Stony Kakkar & Sneha Kakkar. Comments mein batao kiski dance jyada buri thi, main ya Saloni Gaur (Faites-nous savoir dans les commentaires quels mouvements de danse étaient les pires).

En quelques jours seulement, la vidéo parodique a récolté plus de 2 lakh likes sur l’application de partage de photos. Pendant ce temps, il a également reçu une réponse tonitruante de la part des internautes de tout le pays. Dans la section des commentaires, un utilisateur a déclaré: “Quand la parodie est meilleure que la Serait originale.” Un autre a exprimé: “Vous les avez ridiculement cloués .. aimer détester ça.”

Un utilisateur qui croit que les mots “Love Storiyan” sont les elaichi de Biryani pour la chanson a ajouté : “Kesariya ne sera plus jamais la même, ce qui rend Love Storiyan tellement meilleur.”

Après Kesariya, la deuxième chanson de Brahmastra intitulée Deva Deva devrait sortir le lundi 8 août. Outre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra met également en vedette Mouni Roy, Amitabh Bachchan et Nagarjuna Akkineni dans des rôles clés. Brahmastra se prépare pour une sortie le 9 septembre.

