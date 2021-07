La parodie brillante d’un garçon de 7 ans de Coimbatore dans un reportage fait la une des journaux

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les enfants s’ennuient énormément à la maison car ils sont limités aux jeux d’intérieur, aux cours en ligne et à la télévision. Mais même à cette époque, certains d’entre eux ont exploré leurs talents cachés et identifié de nouveaux moyens de rester engagés. Les médias sociaux les ont en effet aidés à faire de même. Instagram est une plate-forme où les enfants ont même battu les influenceurs des médias sociaux en créant des bobines. Au cours de la dernière année et demie, plusieurs enfants à travers le pays ont produit du contenu viral.

Aujourd’hui, Rithu, un garçon de sept ans de Coimbatore, a recueilli d’immenses éloges sur les réseaux sociaux avec sa vidéo parodie. Le père de Rithu, Jothi Raj a été étonné lorsqu’il a identifié la capacité de son enfant à mémoriser et à jouer des dialogues. Pendant le verrouillage national induit par COVID-19, pour éloigner Rithu de l’ennui, son père l’a encouragé à créer un tel contenu. Raj s’est associé à Tamada Media et a lancé une chaîne YouTube pour partager le contenu créé par Rithu.

Après avoir longtemps créé un contenu similaire, le garçon de 7 ans a pensé à faire de courts sketchs et a partagé l’idée avec son père. À titre expérimental, le duo père-fils a créé une vidéo parodie sur un reportage d’actualité. Le clip présentait l’enfant en tant qu’ancre, en tant que journaliste de terrain et également en tant que roturier. Rithu a essayé tous les rôles avec une perfection absolue et sa prononciation cristalline des mots tamouls ne ressemble à aucun autre enfant. Le sketch de huit minutes, qui n’est pas disponible sur la chaîne pour le moment, est la preuve du brillant et de la mémoire vive de Rithu.

Cependant, voici quelques autres vidéos de Rithu –

https://www.youtube.com/watch?v=Adi-lt9ziE0

Parlant de son futur plan avec India Today, Rithu a expliqué que bien qu’il soit satisfait de l’attention et des abonnés sur sa chaîne YouTube, il aspire à devenir astronaute. Actuellement, le jeune garçon compte plus de 98 000 abonnés sur sa chaîne, Rithu Rocks.

Sa mère, Asha, est émue par la réponse inattendue sur la chaîne YouTube de son fils. Elle a révélé que la famille n’était pas préparée à ce que leur enfant atteigne une telle popularité en peu de temps.

