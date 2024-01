La Park School de Baltimore a annulé une conférence sur Israël et Gaza. Le chaos s’en est suivi.

Vendredi, les étudiants de la Park School de Baltimore en étaient à cinq minutes d’un appel Zoom avec deux professeurs du Swarthmore College lorsque l’écran est devenu noir. La direction de l’école avait fermé Internet.

Cet appel vidéo était une tentative de certains étudiants de prendre les choses en main lorsque les chefs d’établissement ont brusquement annulé une réunion sur la guerre en Israël et à Gaza. En colère contre la décision, les membres du gouvernement étudiant ont contacté les professeurs qui devaient prendre la parole – Sa’ed Atshan, un Palestinien, et Moriel Rothman-Zecher, une citoyenne juive israélienne – et ont annoncé dans un courrier électronique à l’échelle de l’école que la discussion avait lieu.

La direction de l’école n’était pas d’accord.

La Park School est la dernière institution locale où le discours passionné sur le conflit au Moyen-Orient a tourné à la controverse. Dans des courriels examinés par The Baltimore Banner, le directeur de l’école Dan Paradis a expliqué sa décision d’annuler les haut-parleurs et de couper Internet, et a exposé les événements qui ont secoué l’école privée progressiste du comté de Baltimore, longtemps considérée comme un refuge pour les familles juives. autrefois indésirable dans de nombreuses écoles privées.

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

Les étudiants ont quitté le campus pour protester contre la récente action de l’école, avec le soutien de « nombreux » professeurs, a écrit Paradis à la communauté scolaire dimanche.

“Alors que les objectifs et les motivations des étudiants – et en fait leur engagement à défendre ce qu’ils croient qu’eux et leurs camarades étaient prêts à vivre – étaient clairement articulés, leurs actions ont annulé mon message d’annulation de la veille”, a écrit Paradis.

La conférence initialement prévue avait été annulée parce que les orateurs « expriment des points de vue et utilisent une rhétorique qui ne sont pas conformes à ce que nous avons compris comme étant leur programme prévu », a écrit Paradis dans un courriel jeudi expliquant la décision. Il a déclaré qu’il souhaitait que les étudiants s’engagent dans des conversations difficiles, mais a ajouté : « Nous devons trouver des moyens d’y parvenir qui aboutissent à un dialogue constructif, et non corrosif ou nuisible. »

La Park School n’a pas répondu aux questions de The Banner concernant les orateurs ou la manifestation. Son directeur des communications, Pete Hilsee, a déclaré que l’école continuerait à « favoriser un dialogue au-delà des différences ».

Atshan et Rothman-Zecher devaient s’adresser en personne au lycée du campus, vendredi à 9h45. Mais l’école a envoyé un e-mail aux deux jeudi après-midi pour les informer que l’événement était annulé, a déclaré Rothman-Zecher, leur disant « Certaines de vos rhétoriques ne correspondent pas à ce dont notre communauté a actuellement besoin. »

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

L’e-mail ciblait Atshan en particulier, mais ne précisait pas quelle rhétorique de sa part était jugée répréhensible.

Atshan est professeur agrégé d’études sur la paix et les conflits au département de sociologie et d’anthropologie de Swarthmore. Rothman-Zecher est professeur agrégé invité d’anglais et romancier qui enseigne l’écriture créative à Swarthmore, une université d’arts libéraux à l’extérieur de Philadelphie.

Rothman-Zecher a déclaré que lui et Atshan étaient sur le point d’avoir une conversation similaire devant les étudiants de Swarthmore jeudi lorsqu’ils ont appris la nouvelle.

À la Park School, ils avaient prévu de discuter de leurs différents parcours. Rothman-Zecher est né à Jérusalem-Ouest et à Atshan, en Cisjordanie, occupée par Israël depuis des décennies. Il a déclaré que les deux hommes prévoyaient de discuter du changement de leurs perspectives à mesure qu’ils grandissaient, ainsi que de leur chagrin et de leur chagrin en entendant ce qui arrive à leurs amis et à leur famille qui vivent actuellement dans la région.

Ils ont des points de vue similaires, a déclaré Rothman-Zecher. Tous deux sont des pacifistes queer qui s’opposent à la guerre à Gaza et à l’occupation et croient « que tout le monde mérite justice et liberté ». Ils n’ont jamais été invités à débattre à la Park School, a-t-il déclaré.

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

Les deux intervenants ont été déçus que l’événement ait été annulé, a déclaré Rothman-Zecher. Il a souligné la difficulté rencontrée par les écoles et les collèges pour avoir des discussions ouvertes sur le sujet. Les présidents de Harvard et de l’Université de Pennsylvanie ont démissionné au milieu d’une controverse sur leur des réponses soigneusement formulées aux questions de savoir si les étudiants qui appellent au génocide des Juifs devraient être punis.

Rothman-Zecher a déclaré que l’enseignement supérieur devrait être au « premier plan des discussions et des débats intellectuels ». Lors de l’événement de Swarthmore, a-t-il déclaré, les étudiants ont bien réagi.

“C’était un espace d’ouverture et de curiosité et non un espace de poussée dans une perspective uniforme”, a-t-il déclaré. « J’avais hâte de parler avec les étudiants [at Park] sur le rôle que je vois pour l’art et la littérature dans l’élargissement de nos esprits », a-t-il déclaré. “J’attends toujours ça avec impatience.”

Quelques étudiants ont pu contacter Rothman-Zecher pour lui dire qu’ils souhaiteraient reporter la conversation à une date ultérieure.

Paradis a écrit dans un courriel de dimanche que les événements ont montré que la communauté scolaire devrait considérer « et même débattre, le langage et les limites de la liberté d’expression dans une communauté d’apprentissage où nous nous efforçons d’avoir un discours ouvert et la diffusion d’opinions et d’idées diverses ».

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

La guerre entre Israël et le Hamas a donné lieu à de nombreuses protestations et à des débats émotionnels depuis qu’elle a éclaté l’automne dernier. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque surprise dans le sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant environ 250 otages. Certains l’ont qualifié de pire attaque contre le peuple juif depuis l’Holocauste. Israël a répondu par des frappes aériennes de représailles et une invasion de Gaza. Le ministère de la Santé basé à Gaza – une agence du gouvernement contrôlé par le Hamas – estime que plus de 26 000 Palestiniens ont été tués tandis que plus de 80 % de la population du territoire a été déplacée.

La guerre est un sujet de discussion récurrent autour de l’école supérieure de Park. Paradis a écrit que la direction de l’école a donné « de multiples opportunités » aux étudiants de partager leurs propres points de vue, comme un « enseignement » universitaire où les étudiants peuvent choisir des groupes avec lesquels avoir des conversations sur « l’identité, l’adaptation, l’identité politique ou culturelle, l’anti-socialisme ». -Sémitisme, et plus encore », des groupes d’affinité et des visites gratuites permettant aux membres de la communauté de parler de l’histoire de Gaza et de la crise humanitaire.

Mais les étudiants ont exprimé leur mécontentement quant à la réponse de l’école à la guerre. Dans le 13 décembre édition du PostscriptDans le journal de l’école, un article intitulé « Une chance de discuter » indique que les discussions ont été limitées.

“Mis à part quelques espaces d’affinité, il n’existait auparavant aucun espace organisé permettant au corps étudiant et aux professeurs d’avoir ce dialogue dans son ensemble”, indique le journal.

Il continue en disant qu’Atshan, l’un des intervenants dont la conférence Zoom a été annulée vendredi, était censé prendre la parole à l’école le 4 décembre.

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

“L’administration a reporté la visite du professeur pour donner au Dr Atshan le temps de répondre à une demande visant à ce qu’il partage la scène avec une autre personne de son choix pour montrer l’importance du dialogue et du discours”, lit-on dans le Postscript.

Les professeurs du lycée ont plutôt organisé des groupes de discussion.

Paradis a déclaré que les chefs d’établissement réviseront leur processus de sélection des conférenciers invités et rechercheront des organisations extérieures qui aideront à développer des protocoles pour s’engager dans des dialogues constructifs. Il a dit qu’ils le feraient aussi planifier « soigneusement » les conversations autour de la liberté d’expression, des discours de haine et de la censure, et continuer à faire intervenir une « multiplicité de voix » pour parler du conflit Israël-Hamas.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.