La parité hommes-femmes a maintenant 132 ans – WEF

La pandémie de Covid-19 a aggravé l’écart, rapporte le Forum économique mondial

Les femmes portent le poids de la récession actuelle et de la crise du coût de la vie, la pandémie de Covid-19 et plusieurs chocs économiques empêchant de combler l’écart entre les sexes, a rapporté mercredi le Forum économique mondial.

Dans son rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2022, le WEF a estimé qu’au rythme actuel des progrès, il faudra 132 ans pour que les hommes et les femmes atteignent la parité totale, l’écart mondial entre les sexes étant comblé de 68,1 %. L’ONG basée à Genève a noté qu’il s’agit d’une légère amélioration par rapport à 136 ans – un chiffre prévu en 2021 – mais a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire.

Selon le document, la pandémie a aggravé la disparité entre les sexes, car elle a touché de nombreux secteurs à prédominance féminine, notamment les industries du voyage, du commerce de détail et du tourisme.

“La récession actuelle, contrairement aux crises économiques passées qui ont eu tendance à être pires pour les hommes, est disproportionnellement mauvaise pour les femmes”, dit le rapport.

Dans le même temps, le Forum soutient que la transition vers un monde égalitaire entre les sexes pourrait être accélérée grâce à des salaires adéquats pour les travailleurs essentiels, des investissements dans les infrastructures et l’autonomisation politique.

La recherche a également évalué divers continents en termes de progrès sur la voie de la parité entre les sexes, l’Amérique du Nord et l’Europe comblant plus de 76 % de leur écart entre les sexes. D’autres régions sont à la traîne, notamment l’Amérique latine et les Caraïbes (72,6 %), l’Asie centrale (69,1 %) et l’Asie de l’Est et le Pacifique (69 %). La performance la plus faible a été démontrée par l’Asie du Sud, qui a comblé 62,4 % de son écart entre les sexes en 2022.

Il a également donné une ventilation par pays sur l’égalité des sexes, donnant les meilleures notes à l’Islande et à plusieurs pays nordiques, ainsi qu’à la Nouvelle-Zélande, au Rwanda, au Nicaragua et à la Namibie. Néanmoins, l’étude note qu’aucun pays n’a atteint la parité totale entre les sexes.