La parité gouverne la NBA avant l’ardoise intrigante du jour de Noël

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Si votre calendrier sportif personnel marque Noël comme le début de la saison NBA, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à vous renseigner sur ce que vous avez manqué jusqu’à présent et pour vous indiquer ce qu’il faut rechercher dans la journée. liste de jeux d’ouverture de saison (pour vous).

La bonne nouvelle : les directeurs généraux, les dépisteurs, les entraîneurs et les cadres croient tous que le meilleur reste à venir.

“Je la décrirais comme l’une des meilleures saisons que nous ayons vues depuis longtemps”, a déclaré l’entraîneur des Cleveland Cavaliers, JB Bickerstaff.

Ce n’est pas si surprenant que Bickerstaff soit étourdi. Les Cavaliers ont sans doute fait le seul mouvement à succès de l’intersaison qui ait réellement fonctionné pour les deux équipes, en acquérant le garde All-Star Donovan Mitchell de l’Utah Jazz. Les Cavs occupent actuellement la troisième place de la Conférence Est, et si cela se maintient, ce serait leur meilleur résultat en saison régulière depuis 2017, lorsqu’ils ont ensuite atteint la finale de la NBA. Le Jazz – qu’il en ait l’intention ou non – a également été étonnamment bon, en grande partie à cause de l’attaquant Lauri Markkanen, le choix n ° 7 en 2017, dont la passivité menaçait de le faire sortir de la ligue. Soudain, il est devenu HAM, écrasant alternativement des jantes et enterrant des 3s.

Parmi les mouvements qui n’ont pas fonctionné jusqu’à présent: les Timberwolves du Minnesota ont acquis le centre All-Star du Jazz Rudy Gobert. Alors que les T-Wolves ont payé un lourd tribut – cinq joueurs et quatre choix de première ronde – on s’attendait à ce qu’ils se solidifient en tant qu’équipe éliminatoire, mais ils occupent actuellement le 10e rang de la Conférence Ouest. Les Atlanta Hawks ont également fait du shopping à porte-monnaie ouvert, acquérant l’ancien garde All-Star Dejounte Murray des San Antonio Spurs pour Danilo Gallinari et trois futurs choix de première ronde. Les Hawks sont actuellement septièmes à l’Est.

Alors que les barbouilleurs pourraient être en baisse à Atlanta et au Minnesota, leurs luttes ont mis la parité de la ligue à égalité avec la NFL, où 26 équipes ont encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires avec trois matchs à jouer. En NBA, quatre matchs séparent les 10 meilleures équipes de la Conférence Ouest, et les Rockets de Houston, derniers, ne sont qu’à 11,5 matchs du premier.

“C’est l’une des saisons les plus uniques que nous ayons jamais vues en termes de parité”, a déclaré un dépisteur de la Conférence Ouest. “De toute évidence, l’Ouest est un jeu de dés. Je pense littéralement que l’équipe la plus saine à l’heure des séries éliminatoires entre Memphis, la Nouvelle-Orléans, les Warriors, les Suns, les Nuggets, les Clippers ou les Mavericks, en supposant que chaque équipe reste fidèle ou fait un échange positif, sera favorisée. gagner.”

L’Est est légèrement plus étagé, avec les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics et les Cavs empilés au sommet, et les n ° 7 Hawks, n ° 8 Indiana Pacers et n ° 9 Miami Heat arborant tous des records presque identiques.

“La saison a été quelque peu fascinante, en fait, en regardant certaines des meilleures équipes passer par des séquences de défaites et certaines des pires équipes ont des séquences de victoires”, a déclaré un dépisteur de la Conférence de l’Est. “Il n’y a pas de nuits de repos, c’est sûr.”

Exemple concret: le champion en titre Warriors, dont la séquence de cinq défaites consécutives plus tôt cette saison comprenait des défaites contre les trois pires équipes de l’Est dans les Charlotte Hornets, Detroit Pistons et Orlando Magic. On ne sait pas à quel point les premiers combats des Warriors devraient être attribués à une vidéo virale de Jordan Poole, coéquipier à froid de Draymond Green, au camp d’entraînement, mais cela n’a certainement pas aidé.

À l’autre extrémité du spectre se trouvent les toujours malheureux Sacramento Kings, qui ont remporté sept victoires consécutives en novembre, leur plus longue séquence de victoires depuis 2005.

La montée des Kings et la chute des Warriors font également partie d’un changement global dans la Conférence Ouest. Les Warriors et les Lakers, deux des trois derniers vainqueurs du titre de conférence, à ce jour ne se qualifieraient même pas pour le tournoi de play-in, tandis que les Kings et les Pélicans sont fermement ancrés dans le tableau des séries éliminatoires. Et le match le plus convaincant du jour de Noël est le dernier verre entre les Suns et les Nuggets.

“Une relève de la garde dans le Far West sauvage”, a déclaré un éclaireur de la Conférence de l’Ouest.

Cela pourrait également inclure la hiérarchie des joueurs vedettes. LeBron James sera à nouveau de la fête de Noël, mais pour combien de temps encore ? Le dénonciation de 11 h 30 PT contre les Mavericks est la plus ancienne depuis qu’il a déménagé à Los Angeles. Les Lakers semblent se diriger vers la loterie pour une deuxième année consécutive, surtout maintenant qu’Anthony Davis est blessé au pied pour une durée indéterminée. période de temps.

Le plus grand ennemi de James au cours de la dernière décennie, Steph Curry, est également confronté à un défi quant à sa pertinence. Curry joue aussi bien que jamais, sur le rythme pour produire sa deuxième saison 50-40-90 et afficher des sommets en carrière en rebonds et en passes décisives par minute – mais même avec tout cela, les Warriors étaient liés à la loterie avant qu’une blessure à l’épaule gauche ne soit écartée. lui.

La célébrité individuelle ne va pas plus loin.

Mais la course ouverte pour décrocher le choix n ° 1 et le centre français de 7 pieds Victor Wembanyama ne s’est pas concrétisée jusqu’à présent. “Pas de tirage au sort Victor”, a déclaré un directeur général de la Conférence Ouest. “Les équipes fermeront probablement tard mais personne ne le fait si tôt.”

Et puis il y a les Brooklyn Nets, qui ont été un peu de tout – bons, mauvais et, bien sûr, controversés. Le bon: leur séquence de huit victoires consécutives actuelle et le jeu de Kevin Durant, un champion à quatre reprises qui marque des points à un rythme record en carrière (40,3 pour 100 possessions – Basketball Reference). Le mauvais: un départ 2-6 qui a coûté son travail à l’entraîneur-chef Steve Nash et une suspension de huit matchs imposée par l’équipe à Kyrie Irving après avoir publié la couverture d’un film antisémite sur son fil de médias sociaux et initialement refusé de s’excuser. Cela a conduit le propriétaire des Nets Joe Tsai, le syndicat des joueurs et le commissaire Adam Silver à réprimander publiquement Irving jusqu’à ce qu’il cède.

Tout cela fait que toute la ligue regarde les Nets avec méfiance, incertaine s’ils vont exploser ou imploser.

Un directeur général de la conférence Est des Nets a déclaré : “Ils effraient littéralement tout le monde parce que vous ne savez tout simplement pas ce qu’ils peuvent faire.”

Les champions en titre de la conférence, les Celtics, ont eu leur propre série de controverses, l’entraîneur-chef Ime Udoka ayant été suspendu juste avant le camp d’entraînement pour avoir prétendument harcelé sexuellement plusieurs femmes de l’organisation. L’assistant Joe Mazzulla a été nommé entraîneur par intérim. Depuis lors, cependant, ils n’ont montré aucun signe de gueule de bois, remportant neuf matchs consécutifs, un sommet dans la ligue, grâce à l’attaque la plus efficace de la ligue.

Les Bucks, quant à eux, ont eu les quilles les plus régulières. Ils ont ouvert la saison 9-0 sans le garde All-Star Khris Middleton, et leur plus longue séquence de défaites est de deux, qu’ils ont subie une fois. Giannis Antetokounmpo raconte des blagues à papa, prend son temps sur la ligne des lancers francs – parfois trop de temps, entraînant plusieurs tentatives de lancers francs perdues – et marque à un rythme élevé en carrière (31,6). L’entraîneur Mike Budenholzer a décidé que défendre les corners 3 pourrait être une bonne idée après que les Celtics aient renvoyé les Bucks à la maison lors du deuxième tour de l’année dernière. Brook Lopez est candidat au joueur défensif de l’année. Même Grayson Allen a passé des mois sans être accusé d’avoir fait quelque chose de sale.

Découvrir quelle équipe a l’avantage fait partie du charme de l’horaire du jour de Noël. Les Bucks et les Celtics s’affronteront pour la première fois cette saison au milieu de la liste de cinq matchs. Cet avantage pourrait être déterminé par leurs candidats MVP respectifs de la ligue, Giannis et Jayson Tatum. À surveiller : dans quelle mesure Budenholzer permet-il à Giannis de garder Tatum et si Tatum se fane, après avoir entaché une saison par ailleurs impressionnante jusqu’à présent avec des performances décevantes contre certains des rivaux les plus passionnés des Celtics récemment (Heat et Warriors).

Qui se présente pourrait avoir un impact sur la course MVP de la ligue, qui est aussi encombrée et indécise que le classement de l’équipe. Luka Doncic de Dallas est à nouveau entré en tant que favori de la pré-saison et semble une fois de plus avoir déjà annulé ce défilé, en grande partie grâce aux Mavs qui ont du mal à rester au-dessus de 0,500. Au total, cependant, le jour de Noël mettra en vedette sept des 10 meilleurs candidats MVP actuellement répertoriés sur NBA.comÉchelle MVP de : Antetokounmpo, Tatum, Doncic, le centre des Nuggets (et double MVP en titre) Nikola Jokic, le meneur des Grizzlies Ja Morant, le centre des Philadelphia 76ers Joel Embiid et le garde des Suns Devin Booker.

Pour le fan occasionnel, cette dernière nouvelle peut sembler plutôt banale car il ne s’agit pas d’un joueur ou d’une équipe en particulier mais d’une règle : voyager. Les arbitres de la NBA l’appellent maintenant ! Je ne plaisante pas. La même ligue qui a subrepticement augmenté le nombre de pas qu’un joueur peut légalement effectuer entre les dribbles de 1,5 à 3 a sévi contre toutes sortes de manipulations de balle et de jeux de jambes inappropriés. Porter le ballon, comme dans le fait de le tenir pour un décompte dans une main avant de continuer à dribbler, a été un autre point d’attention. Glisser les pieds pivotants, en particulier sur les mouvements de recul pour se placer derrière la ligne des 3 points, est un troisième.

Et les sifflets n’ont pas été du type juste pour montrer que nous nous soucions, comme en faisant un ou deux appels aux joueurs de rôle au début du jeu et c’est tout. Il y a quelques semaines, 10 violations de déplacement ont été sifflées lors d’un match entre les Warriors et les Mavericks, y compris des appels consécutifs sur All-Stars Doncic et Curry. La chance des Warriors d’égaliser ou de gagner le match dans les dernières secondes a été effacée par une autre violation de déplacement appelée Curry.

La question est, est-ce que les arbitres vont continuer ? Auront-ils le courage de faire le même appel avec une place en séries éliminatoires ou une victoire en séries éliminatoires en jeu?

“Beaucoup des meilleurs joueurs ont ces mouvements douteux pour créer leurs tirs”, a déclaré un dépisteur de la Conférence Ouest. “Est-ce que ces appels seront faits à des moments critiques au moment des séries éliminatoires?”

L’une des nombreuses questions qui se posent cette saison. Vous avez déjà le reste. Que les jeux du jour de Noël commencent.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, “Rebound”, sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et “Yao: A Life In Two Worlds”. Il a également un podcast quotidien, “On The Ball with Ric Bucher”. Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

