La parité des démocrates du NC dans la délégation du Congrès pourrait être éphémère

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les démocrates ont célébré la victoire ce qui a été présenté comme la seule course au sort de la Caroline du Nord pour la Chambre des États-Unis ce mois-ci, alors que la victoire étroite du sénateur Wiley Nickel sur le républicain Bo Hines dans le 13e district du Congrès a contribué à affaiblir tout GOP national vague à mi-parcours.

La victoire de Nickel crée une division 7-7 dans la délégation de l’État, marquant la meilleure performance des démocrates de l’État après une décennie à suivre le GOP dans un État par ailleurs étroitement divisé. Les juges de première instance ont tracé les dernières limites des districts après que les litiges de redécoupage ont bloqué avec succès les cartes adoptées par la législature contrôlée par les républicains qui auraient pu réduire les démocrates à quatre sièges.

“Nous sommes un État à 50-50 – nous devrions avoir une délégation de 7 à 7”, a déclaré Nickel à l’Associated Press cette semaine lors d’une pause dans son orientation au Congrès à Washington. “Lorsque nous avons des cartes équitables, nous obtenons des résultats équitables qui reflètent le choix des électeurs.”

Mais il y a de fortes chances que le district de Nickel dans la région de Raleigh et d’autres soient radicalement modifiés pour les élections de 2024, rendant l’avantage aux républicains.

Une confluence d’événements ouvre la porte aux républicains de l’Assemblée générale pour adopter leur carte préférée du Congrès en 2023 et l’utiliser l’année suivante. Une nouvelle majorité du GOP à la Cour suprême de l’État sera probablement plus sceptique quant aux contestations judiciaires alléguant une partisanerie excessive.

“Sept-sept ne reflète pas la volonté des électeurs de Caroline du Nord”, a déclaré le président de la Chambre, Tim Moore, aux journalistes le lendemain des élections. «Donc, cela devrait être quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que c’est. Mais en fin de compte… faisons confiance aux électeurs de cet État.

Les républicains détiennent huit des 13 districts de l’US House de l’État jusqu’à la fin de l’année. La croissance démographique a donné à la Caroline du Nord un 14e siège lors des élections de novembre.

Les législateurs du GOP se sont opposés avec véhémence à une opinion partagée de la Cour suprême de l’État l’hiver dernier qui a invalidé une carte plus favorable pour leur parti en déclarant que la constitution de l’État interdisait le gerrymandering partisan des frontières.

La loi de l’État exigeait que la carte dessinée par le juge soit utilisée uniquement pour les courses de cette année. Les républicains continueront d’avoir des majorités à la State House et au Sénat l’année prochaine, suffisamment confortables pour adopter leur carte préférée. Les plans de redécoupage ne sont pas soumis au droit de veto du gouverneur démocrate Roy Cooper.

Plus important encore, les républicains auront une majorité de 5 contre 2 à la Cour suprême en janvier avec les victoires de Trey Allen et Richard Dietz pour les sièges actuellement détenus par les démocrates inscrits.

La majorité démocrate actuelle de 4 contre 3 a statué que les cartes du Congrès et législatives approuvées par l’Assemblée générale en novembre 2021 donnaient illégalement aux républicains un favoritisme démesuré par rapport aux démocrates. Les trois juges républicains dissidents ont écrit que la constitution n’interdit ni ne limite expressément l’avantage partisan dans la cartographie.

L’arrivée de deux autres juges du GOP rend plus probable – mais pas assuré – que le tribunal maintienne une future carte du Congrès par la législature tout en rejetant la décision historique de l’année dernière qui définissait le gerrymandering partisan illégal.

Le chef du Sénat, Phil Berger, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’État s’éloigne désormais de ce qu’il a appelé le « gerrymander judiciaire » pour « ce qui serait, je pense, un dessin différent des cartes du Congrès ».

Il est trop tôt pour dire à quoi ressembleront les prochaines lignes du Congrès. Des plans approuvés par la législature mais jamais mis en œuvre auraient positionné les républicains pour remporter 10 des 14 sièges au Congrès de l’État.

Michael Bitzer, professeur de sciences politiques au Catawba College de Salisbury, a déclaré que Nickel serait une cible probable pour les législateurs républicains à placer dans un quartier plus favorable au GOP.

Le sénateur de l’État démocrate Jeff Jackson, qui a remporté le siège nouvellement créé du 14e district couvrant des parties des comtés de Mecklenburg et de Gaston, et la représentante démocrate du 6e district Kathy Manning de Greensboro, qui a remporté son troisième mandat, sont également vulnérables, a déclaré Bitzer.

Il est possible que le changement de la Cour suprême de l’État soit sans objet. Un litige concernant la carte du Congrès est devant la Cour suprême des États-Unis et pourrait entraîner la perte par les tribunaux d’État de la capacité de juger les lois impliquant des élections fédérales, y compris les limites des sièges. Des plaidoiries sont prévues pour le mois prochain dans l’affaire, dans laquelle les avocats de Berger et Moore soutiennent que la Constitution américaine délègue “les horaires, les lieux et la manière” des élections au Congrès uniquement aux législatures des États.

“Même s’ils échouent devant la Cour suprême des États-Unis, ils ont maintenant une Cour suprême de l’État qui est très susceptible de faire preuve de déférence envers tout ce que la législature proposera, excusant tout précédent” atteint par les juges de l’État, a déclaré Bitzer.

Une analyse par Bitzer des concours fédéraux à l’échelle de l’État en Caroline du Nord depuis 2008 montre que les candidats républicains ont remporté près de 51% des votes cumulés contre 47% pour les démocrates. Mais l’idée qu’un parti politique devrait être assuré d’avoir des sièges alignés sur son pourcentage de soutien aux urnes au fil du temps a été rejetée par les auteurs des opinions dominantes et dissidentes de la Cour suprême de l’État en février dernier.

Nickel a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de ce à quoi ressemblerait une future carte.

“Nous avons une énorme opportunité de réaliser de véritables réalisations bipartites lors du prochain Congrès, c’est donc vraiment l’objectif”, a déclaré Nickel. “À un moment donné, ils dessineront de nouvelles cartes, mais je suis optimiste que lorsque cela se produira, nous aurons un siège dans lequel nous pourrons courir.”

___

Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Gary D. Robertson et Hannah Schoenbaum, Associated Press