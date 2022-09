102 équipes sont passées à la barre des 3-0 cette saison.

C’est à peu près l’attente pour cette étape de l’année, mais la chose la plus intéressante à propos de ce nombre est probablement qu’il y a une forte concentration de l’endroit où résident ces équipes invaincues.

Une conférence (West Suburban Silver) compte quatre équipes invaincues restantes et 11 autres ligues en ont trois. Ainsi, dans ces 12 conférences, près de 40% de tous les invaincus résident. Lorsque vous considérez le fait qu’il y a 68 conférences éligibles aux séries éliminatoires de l’IHSA et un autre groupe de 14 écoles indépendantes, il est facile de voir que de très nombreuses ligues vont potentiellement avoir des embouteillages au sommet avec des équipes avec une défaite ou même deux. ayant encore des voies viables vers les championnats de conférence.

Jetons un coup d’œil à certaines des plus grandes intrigues de la semaine 3 :

Chaos de la conférence

Le jeu de conférence a commencé dans la plupart des ligues cette semaine et la semaine du coup d’envoi n’a pas déçu.

Comme prévu, deux des scénarios les plus intrigants sont sortis des conférences West Suburban Silver et DuKane.

Comme mentionné précédemment, le West Suburban Silver est la seule ligue de l’État avec quatre équipes restantes invaincues. À l’approche de la saison, si vous aviez dû identifier les quatre équipes qui se retrouveraient dans cet espace, vous auriez probablement été au point avec Glenbard West et York.

Les deux autres n’étaient peut-être pas aussi faciles à identifier. Lyons a remporté ce qui était une victoire massive pour son programme en battant le champion de la ligue de la saison dernière, Hinsdale Central, tandis que Downers Grove North a gardé son registre propre en renversant son rival de Crosstown Downers Grove South lors du match croisé de cette semaine.

La chaleur est allumée pour les équipes qui font maintenant la poursuite. Hinsdale Central, en particulier, a une ascension difficile car il a maintenant une note de 1-2 sur l’année après avoir été la seule équipe de la division à perdre un match hors conférence au cours des deux premières semaines.

Le DuKane est clairement à la hauteur des attentes selon lesquelles la ligue serait assez profonde.

Mais c’est peut-être trop profond. Quel que soit le nombre d’équipes de qualité dans la ligue, seules quatre peuvent gagner des matchs chaque semaine. Cela va créer une véritable crise à un moment donné cette saison et quelques équipes inhabituelles envisagent déjà une situation inquiétante.

Batavia et Wheaton Warrenville South ont déjà subi deux défaites cette saison, et l’un d’eux est assuré d’en remporter une troisième car ils ne se sont pas encore affrontés. Sans parler de tous les autres champs de mines potentiels qui les attendent également plus tard dans la saison sur ces ardoises chargées.

La triste ironie du calendrier est que, malgré sa force évidente, ils n’accumuleront pas beaucoup de points en séries éliminatoires. La plupart des équipes marquent quatre à cinq points par semaine en moyenne. Si une équipe DuKane remporte un match de ligue, elle n’obtiendra que trois points des autres membres de sa ligue qui gagnent et ne pourra obtenir jusqu’à un maximum de cinq points hebdomadaires que si ses deux adversaires hors conférence gagnent également leurs matchs.

Surprise Surprise

L’apparition d’Ottawa sur la liste des écoles 3-0 est certainement un peu surprenante.

Les Pirates ont connu des difficultés récemment et leurs trois victoires de cette saison ont déjà éclipsé le total de victoires de chacune des sept dernières équipes de la saison d’automne d’Ottawa. Il en a remporté plus de trois pour la dernière fois en 2015 (il a terminé 4-5) et n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 2012, lorsqu’il a atteint les quarts de finale en classe 6A.

Les autres équipes qui continuent leurs percées apparentes sont Lane, Bremen, Elk Grove Village et Seneca.

Le pouvoir du violet

La conférence CCL/ESCC reçoit beaucoup d’acclamations méritées pour la force de ses membres.

La majeure partie de cette somme revient à la première division de la conférence, la division bleue, qui compte généralement au moins deux ou trois prétendants légitimes pour se retrouver en lice pour un titre d’État à la fin de l’année.

Et tandis que le Bleu est certain d’atteindre son standard d’excellence, très discrètement, la Division Violette fait connaître sa présence. Trois des quatre membres (Marian Catholic, St. Viator et Carmel) sont tous 3-0 et le quatrième membre de la conférence St. Patrick ne se relâche pas non plus à 2-1.

Le plus grand défi pour les Violets sera d’essayer de maintenir leur élan car ils doivent non seulement survivre aux affrontements en tête-à-tête, mais également à trois matchs croisés restants (un contre les ennemis des divisions Bleu, Vert et Blanc) .

Et comme quatre conférences d’équipes ne reçoivent pas d’offres automatiques pour les éliminatoires de leur vainqueur (peu importe la difficulté de la ligue), chaque victoire sera appréciée pour le reste du parcours pour toutes les équipes de ce gant.