La Paris Design Week prouve que cette forme de meuble populaire ne va nulle part

Les tendances peuvent être éphémères. Une année, le laiton est gros, et l’année suivante, nous sommes fous du chrome. Le pendule oscille d’avant en arrière, et nous sommes là pour vous informer de tout cela afin que vous puissiez décider dans lesquels vous lancer. Mais certains styles s’enracinent si profondément que leur résistance est plus forte que la plupart. Lors de la dernière itération de la Paris Design Week, qui comprenait le vaste salon Maison & Objet et de nombreuses ouvertures de showrooms dans toute la ville, j’ai vu le même look revenir encore et encore : les choses étaient très courbes.

La silhouette d’un haricot n’est en aucun cas nouvelle : elle définit le travail d’icônes du milieu du siècle comme Vladimir Kagan et Jean Royère. Mais avec de nouvelles itérations du thème ces dernières années, comme dans la collaboration CB2 de Goop, la forme a continué à s’emparer des designers et a dominé mes galeries haut de gamme préférées de la ville. Les angles vifs étaient difficiles à trouver Pierre Augustin Rose, La collection invisible, Uchronieet Pierre Yovanovitch, qui favorisaient tous des virages doux et arrondis. Découvrez-les par vous-même ci-dessous, ainsi que nos choix de pièces plus abordables que vous pouvez vous procurer dès maintenant.

Pierre Augustin Rose

Photo gracieuseté de Pierre Augustin Rose

Ce showroom apaisant sur deux étages, créé par Pierre Bénard, Augustin Deleuze et Nina Rose, m’a donné envie de me débarrasser de tout mon encombrement et de m’engager définitivement dans le minimalisme. Au-delà des matériaux épurés, comme la laque laiteuse et le velours mohair, les formes étaient tout en courbes. Certaines avaient une forme de pilule unique, mais Canapé 190, nommé d’après sa longueur en centimètres, était la forme exacte du haricot que j’avais repérée ailleurs. Ils y voient une ode au design scandinave et au travail des décorateurs des années 1930 aux années 1960.

La collection invisible

Photo gracieuseté de La Collection Invisible

La collection invisibleune galerie de meubles avant-gardiste présente à New York, Londres et Paris, a fait son apparition à Féau Boiseries avec son Collaboration Mobilier National. Dans les grands espaces flanqués de panneaux anciens, des pièces aux bords arrondis comme le Canapé Hug de Fleur Delesalle et Canapé Umbo par Hamrei ont attiré mon attention avec leurs formes organiques élégantes. Je me souviendrai toujours de ce dernier pour son luxueux capitonnage, non pas de boutons mais de perles.

Uchronie

Photographie de Jean-Pierre Vaillancourt; Avec l’aimable autorisation d’Uchronia

Collectif de design multidisciplinaire Uchronie se démarque des autres par ses couleurs vibrantes et sa légèreté, mais j’ai toujours vu la même douceur dans ses formes. Le Tabouret Bisou éloigne la forme de demi-lune du monde rembourré, offrant un petit perchoir en résine bien plus convaincant qu’un cercle parfait.

Pierre Yovanovitch

Photo gracieuseté de Pierre Yovanovitch

Pierre YovanovitchLe showroom de possède un look chaleureux et minimal et a toujours été caractérisé par des bords doux. (Son espace new-yorkais récemment ouvert ne s’écarte pas de l’ambiance luxueuse et tranquille.) Mais certaines des pièces les plus courbes avaient en fait une touche géométrique, comme le canapé incurvé asymétrique Canapés, un design qui a fait ses débuts ce mois-ci, avec son cadre en forme de grille qui transparaît. .

En ramenant le look à la maison, j’ai découvert que mélanger des bords doux avec des formes similaires était votre meilleur pari. Plutôt que d’essayer d’équilibrer les choses avec des meubles angulaires, permettez aux tables basses oblongues, aux poufs circulaires et à tout ce qui est organique de vivre ensemble en harmonie.