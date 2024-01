La Paris Blockchain Week taquine 2024 avec un événement presse à Londres

Paris, France, le 30 janvier 2024, Chainwire

En avant-première de ce qui promet d’être un événement marquant, Semaine Blockchain à Paris a organisé un événement presse à Londres le 24 janvier 2024, intitulé « La Paris Blockchain Week présente : un avant-goût de 2024 avec notre communauté de presse ». L’événement a offert un aperçu des discussions de pointe, des leaders de l’industrie et des projets innovants qui seront au centre de la prochaine Paris Blockchain Week, qui se déroulera du 9 au 11 avril 2024, au Carrousel du Louvre.

Trois panneaux de grande puissance ont alimenté la conversation, abordant des thèmes cruciaux dans le paysage en constante évolution de la blockchain et du Web3. Le premier panel, modéré par Anna Shakola, responsable du développement commercial chez Cointelegraph Accelerator, comprenait Oliver Tonkin, PDG du groupe BCB, et Jonathan Dakin, vice-président des ventes, responsable EMEA chez Fireblocks, pour une discussion stimulante sur l’état de l’industrie et son potentiel de croissance.

Suite à cela, les participants ont eu droit à une session AMA exclusive avec Robby Yung, PDG d’Animoca Brands, une force de premier plan dans l’espace en plein essor du métaverse et du NFT. Les idées de Yung sur l’avenir de ces technologies transformatrices ont captivé le public, le laissant désireux d’explorer davantage lors de l’événement principal à Paris.

Le panel final, modéré par Helen Disney, Events and PR pour la Digital Pound Foundation et PDG d’Unblocked, a réuni Alice Li, responsable de la recherche chez CoinMarketCap, et Eric van Miltenburg, vice-président directeur de Ripple, pour un échange dynamique sur l’actualité constante. paysage réglementaire changeant autour de la blockchain et du Web3. Leur expertise a fourni des perspectives précieuses sur les défis et les opportunités à venir.

Lorsqu’on lui a demandé quel est le changement le plus important en 2024 qui aura un impact sur l’adoption massive de la crypto-monnaie, Alice Li a répondu : « La confiance, vous pouvez déjà la ressentir un mois plus tard. Lors de la course haussière de 2021, l’infrastructure n’était pas prête, comme avec Web3. Les portefeuilles par exemple, maintenant ceux-ci sont prêts. Nous avons maintenant aussi de nombreux excellents niveaux 1 et 2, et nous parlons même de couches 3. Enfin, nous avons l’ETF Bitcoin spot, qui se généralise sur les marchés financiers et obtient plus de reconnaissance. autour du monde.”

Eric van Miltenburg a répondu : « Au cours de la dernière année et demie, nous avons parlé des défis de la finance, mais nous en sortons. Je pense que reconnaître la conformité et travailler avec les régulateurs n’est pas facultatif, ce n’est pas une case à cocher. »

“Il faut d’abord avoir une sorte d’état d’esprit axé sur la conformité. Je pense que nous gagnerons en confiance, ce qui attirera davantage d’acteurs traditionnels sur le marché, ce qui élargira les règles du jeu. Je pense que nous avons une dynamique vers une véritable masse critique et une approche plus large. adoption.”

“L’événement presse de Londres a été un franc succès”, a déclaré Michael Amar, co-fondateur de Paris Blockchain Week. « L’enthousiasme dans la salle était palpable et nous sommes ravis d’avoir offert un avant-goût de ce qui va arriver ». Nouveauté de Paris Blockchain 2024, Amar a souligné : « Après un lancement réussi en 2023, avec plus de 900 candidatures de start-up, La Journée des investisseurs s’élargira avec un fonds de prix déjà d’un montant de 5 millions de dollars. Tim Draper continuera à faire partie du jury et un deuxième épisode de « Meet the Drapers » sera filmé pendant l’événement.

Le réseautage est un objectif majeur pour 2024, nous souhaitons que tous les participants établissent les liens essentiels qui soutiennent leurs objectifs commerciaux.

L’année dernière, 8 500 personnes ont assisté à la Paris Blockchain Week, avec plus de 300 sponsors, plus de 400 intervenants et plus de 300 médias. 10 000 visiteurs sont attendus en avril prochain.

