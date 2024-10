La Paris Art Week regorge de foires satellites pour tous les goûts

Le monde de l’art est toujours en proie à la fièvre parisienne, les galeries internationales rivalisant pour s’implanter dans la Ville Lumière, notamment depuis le Brexit en 2016 et l’arrivée d’Art Basel Paris il y a trois ans. Maintenant ajouté à celui de cette semaine fête Il existe plusieurs nouvelles foires satellites et des expositions de vente hybrides élargies.

De jeudi à dimanche, la New Art Dealer’s Alliance, basée aux États-Unis, s’associe à l’organisation d’artistes locale The Community pour le « Salon by NADA and The Community ». L’exposition hybride et incontournable OFFSCREEN s’agrandit et accueille pour la première fois la galerie Marian Goodman avec un projet spécial Chantal Ackerman, et la place des Vosges dans le Maris accueille un regroupement informel de huit galeries éphémères, dont Chris Sharp. Gallery et Corbet contre Dempsey, pour n’en nommer que quelques-uns. Il ne faut pas oublier que le salon phare de Paris Internationale célèbre une décennie depuis sa création.

Avec autant d’événements au cours d’une semaine aussi dense, se pose inévitablement la question de savoir si le gâteau parisien est assez gros pour tout le monde. Pourtant de quoi ARTactualités a entendu, pour l’instant, la réponse est retentissante, Oui.

« Je pense absolument qu’il y a de la place pour tout cela », a déclaré Lowell Pettit, conseiller artistique basé à New York au Association des conseillers professionnels en art dit ARTactualités. « Si les aspects économiques sont là, du point de vue de notre responsabilité envers nos clients, c’est une lecture obligatoire » pour assister à presque tous les événements satellites. « C’est fascinant le nombre d’options et d’expériences différentes… Cela signifie simplement plus de voix, plus d’artistes et plus de lieux où découvrir l’art. »

Les galeries aussi sont impatientes. Silvia Ammon, directrice de Paris Internationale, a déclaré ARTactualités elle n’a jamais reçu autant de demandes pour participer au salon : 400 candidatures pour 75 places. Ceci, malgré les difficultés des petites et moyennes galeries face à des coûts d’exploitation toujours plus élevés et à un marché en baisse. « Cela a été une année vraiment difficile pour l’ensemble du marché de l’art, et pour les jeunes galeries en particulier, mais je n’ai eu aucun désistement. Je ressens une très forte envie d’être à Paris et pour cette semaine d’octobre », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle n’était pas du tout gênée à l’idée de rivaliser avec de nouveaux venus comme NADA, Ammon a rapidement écarté toute inquiétude. Après tout, Paris Internationale a été créée parce que la ville manquait d’attention internationale et elle, avec d’autres galeries et organisateurs fondateurs, a construit la foire comme une alternative à l’ancienne Fiac qui, comme l’a dit diplomatiquement Ammon, « n’était pas au premier plan ». de la liste », pour les voyageurs du monde de l’art.

« Paris [in 2015] n’était pas la même ville qu’aujourd’hui. Nous étions frustrés que nos collègues et galeries… ne soient pas très intéressés à venir [here] », a déclaré Ammon. « Nous voulions faire venir des étrangers et offrir autre chose, une plateforme, à la scène parisienne émergente. »

Paris Internationale, ainsi que d’autres foires satellites, répondent également à un réel besoin, car Art Basel ne peut tout simplement pas affronter toutes les nombreuses galeries méritantes qui ne sont pas retenues. Dix ans après, ce serait peu dire que les efforts de Paris Internationale portent leurs fruits. L’organisation à but non lucratif est devenue connue pour présenter des galeries émergentes et plus petites, souvent dans des lieux inhabituels, et pour conserver son modèle axé sur la communauté sans se développer de manière significative. C’est cette excellente réputation qui a attiré Javier Peres, fondateur de Peres Projects, à la foire. Habitué d’Art Basel, Peres a décidé d’exposer à Paris Internationale pour la première fois cette année. Le salon se tient, comme l’année dernière, dans un immeuble à plusieurs étages du quartier des Grands Boulevards à Paris, qui ressemble à un chantier de construction dépouillé. Peres possède l’un des meilleurs stands de la foire, avec une présentation en duo de peintures et de collages de Daniele Toneatti, ainsi que de sculptures figuratives en résine époxy de Rebecca Ackroyd.

«Ça a été incroyable. Des gens formidables, une organisation et franchement plus abordable », a déclaré Peres. « Le marché n’est pas idéal pour le moment et les coûts continuent d’augmenter. » Peres a ajouté qu’il avait réalisé plusieurs ventes le premier jour et rencontré presque tous les nouveaux clients. Néanmoins, vendre des sculptures était particulièrement difficile et il restait « encore du travail à faire ».

Vue d’installation, Pope.L, La course vous devient (2001) et Colonne cassée, (1992-2000/2015-2021) © The Estate of Pope.L Avec l’aimable autorisation de The Estate, Mitchell-Innes & Nash, New York, et 52 Walker, New York

Ailleurs à Paris Internationale, ILY2 de Portland, Oregon, a présenté des pièces de tissus et de collages de l’artiste de 75 ans Bonnie Lucas, réalisées dès les années 70. La directrice principale Jeanine Jablonski et la fondatrice de la galerie Allie Furlotti ont déclaré ARTactualités que Lucas n’a pas encore reçu la reconnaissance qui lui est due, car elle a été une exception aux mouvements féministes pendant une grande partie de sa carrière et a produit une esthétique très féminine, exagérée, ornée de bijoux et remplie de rose. La première journée de la foire a été chargée, ont-ils déclaré, et quelques ventes ont été réalisées, mais ils espéraient toujours entrer en contact avec des institutions.

« Je voulais que nous soyons en Europe », a déclaré Jablonski. « Et ce salon est largement axé sur la communauté et les soins, dans la manière dont nous fonctionnons. Cela semble très aligné.

À proximité, dans l’ancienne usine et musée de Baccarat, les exposants ont signalé de fortes ventes au nouveau Salon de NADA et The Community. Le bâtiment lumineux et aéré comprend des atriums luxuriants et des labyrinthes de passerelles surélevées et de pièces donnant les unes sur les autres. Les invités et les exposants ont été séduits par le lieu.

L’objet principal du Salon était un stand commun de Mitchell-Innes & Nash et de 52 Walker, une filiale de David Zwirner à Tribeca, dirigé par Ebony L. Haynes. Ils présentent une présentation émouvante des œuvres de Pope.L (1955-2023) intitulée, Vous êtes ce que vous mangezqui explore les thèmes de la race, des types d’aliments consommés par les pauvres et des épithètes sociales. Ses colonnes brisées de pots de mayonnaise en désintégration, empilés dans des boîtes en bois ressemblant à des cercueils, ont été vendues à une institution, avec d’autres œuvres, dès le premier jour.

« Nous voulions que l’œuvre de Pope.L soit vue en France et dans les musées en Europe », a déclaré la marchande Lucy Mitchell-Innes. ARTActualitésajoutant que les conservateurs et les institutions sont venus « de partout ».

La directrice exécutive de la NADA, Heather Hubbs, a déclaré ARTactualités que Paris était la ville la plus demandée par les galeries membres de l’organisation pour une foire. Alors que NADA était chargée de réunir quelque 36 galeries, The Community a invité 16 organisations à but non lucratif. Et bien qu’il ait le sentiment qu’il y a suffisamment de place pour que les nouveaux arrivants se joignent à la fête parisienne, Hubbs a déclaré qu’ils voulaient « honorer » et respecter l’organisation d’un événement à proximité de Paris Internationale, plus établie.

« Nous serions ravis de penser que nous pouvons travailler en collaboration avec Paris Internationale », a déclaré Hubbs. «J’espère que cette relation pourra se renforcer avec le temps. Nous les avons définitivement contactés et leur avons fait savoir que nous venions. Nous ne voulions pas que ce soit une surprise et voulions respecter cela. Elle a également estimé que chaque projet avait une offre unique et qu’il y avait peu de risque de duplication d’expériences. « Le contexte de Paris Internationale est formidable, mais nous allons aussi avoir un contexte formidable et cela va être différent », a-t-elle déclaré.

Les coûts des stands sont à peu près les mêmes pour les deux modèles de salon, et les concessionnaires ne semblent pas hésiter beaucoup entre exposer à l’un ou à l’autre. Être nouveau a cependant ses inconvénients. À plusieurs reprises, les habitants ont dit ARTactualités ils ne connaissaient pas Salon. À ce propos, Margot Samel, de la galerie new-yorkaise éponyme, a déclaré qu’elle n’avait rencontré aucun Parisien le premier jour du Salon, mais qu’elle avait quand même réussi à remplir son stand de peintures « nocturnes » ultra réalistes et délicates de l’artiste basée à Philadelphie Olivia Jia. (prix entre 7 000 $ et 19 500 $).

Andrés Denegri, Clameur (Tumulte)2012-2024, Galerie d’art Rolf à OFFSCREEN. Photo Joseph Jabbour/Avec l’aimable autorisation de OFFSCREEN

L’enthousiasme était palpable à OFFSCREEN, organisé sur plusieurs étages du Grand Garage Haussmann. Ancien parking, le lieu a accueilli 28 présentations solo enroulées autour de la rampe du parking, chaque artiste étant personnellement sélectionné par le directeur artistique Julien Frydman, qui, à travers sa vision, a créé l’une des expériences artistiques les plus immersives et émouvantes de toute la semaine. . Peut-être même l’année.

Presque immédiatement dès l’entrée, une installation cinématographique massive et in situ de l’artiste argentin Andrés Denegri tient le spectateur – et l’auditeur – dans son élan avec Clameur (Tumulte) (2012-2024). Dans la pièce, qui est une sorte de projecteur cliquetant et vrombissant, des hommes et des femmes vêtus de façon victorienne sortent de ce qui pourrait être une usine et disparaissent dans un drapeau argentin flottant sur plusieurs écrans disposés sur un échafaudage massif. Des bandes de film s’enroulent et tournent sur et autour de la structure, qui comprend des poutres, d’anciens Super 8 et des projecteurs plus récents. L’un d’eux brûle littéralement une bande de film en plusieurs parties ; finalement, la bobine entière sera détruite. L’entreprise argentine Rolf Art présente l’œuvre, dont le prix est d’environ 108 000 $. La galerie a indiqué qu’une institution européenne avait manifesté son intérêt pour l’acquisition de l’œuvre.

Friedman a dit ARTactualités qu’il a sélectionné des œuvres réalisées avec un objectif, qu’il soit mécanique ou numérique. Cette délimitation est un peu difficile à cerner – il existe également des œuvres sur toile et des sculptures – et c’est un hommage à la force de l’œuvre et au lieu unique que l’exposition connaît un tel succès. Frydman a ajouté qu’il souhaitait organiser une exposition de vente qui ne semble pas surpeuplée, faisant écho à un sentiment exprimé lors d’autres foires satellites récentes comme le Supper Club de Hong Kong ou le Basel Social Club.

« Toute personne souhaitant acheter de l’art peut être la bienvenue et peut accueillir l’œuvre d’art », a déclaré Frydman. « C’est une approche très égoïste, où je veux pouvoir recevoir l’art, voir l’œuvre et la partager. »