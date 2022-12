La parade de Pearl Harbor au Pérou sert de salut aux anciens combattants – Shaw Local

À l’approche du 81e anniversaire de l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre, le Peru Veterans Memorial Group, ainsi que plusieurs organisations de la région de la Légion américaine, ont organisé leur 43e défilé annuel de Pearl Harbor sur la rue Water au Pérou.

L’événement de samedi a réuni des marcheurs représentant des branches de l’armée, des organisateurs locaux, des responsables municipaux, des scouts et des partisans se réunissant pour rendre hommage et se souvenir de ceux qui ont perdu la vie lors des attaques du 7 décembre 1941.

« C’est un grand événement », a déclaré le maire du Pérou, Ken Kolowski. “Chaque fois que nous pouvons saluer les anciens combattants et leur montrer notre appréciation pour ce qu’ils ont fait, cela n’a pas de prix.”

Les participants ont commencé la journée à la station de sauvetage du Pérou avant de se diriger vers le South Shore Boat Club pour une réception mettant en vedette de la musique et des conférenciers invités.

(Jayce Eustice – jeustice@shawmedia.com)

Dennis Znaniecki, du Peru Veterans Memorial Group, a maintenu l’événement après le décès de l’ancien fondateur Hank Ellerbrock il y a de nombreuses années.

“C’est lui qui a commencé à mettre ça”, a déclaré Znaniecki. “Il est venu me voir un jour et a voulu arrêter de le faire parce que le groupe Pearl Harbor Survivors était en train de se dissoudre parce qu’ils passaient tous. Je lui ai fait une promesse : ‘Tant que je serai encore en vie, nous continuerons comme ça.’ »

Znaniecki a déclaré qu’au début de l’événement, il y aurait environ 150 vétérans en marche chaque année. Cependant, alors que le nombre d’anciens combattants participants a commencé à diminuer, le nombre de partisans publics qui participent en regardant le défilé et en aidant n’a cessé d’augmenter.

(Jayce Eustice – jeustice@shawmedia.com)

“Il y a maintenant probablement plus de gens qui regardent que ce que nous avons”, a déclaré Znaniecki. « Le mot est en train de sortir. Au début, beaucoup de gens ne savaient pas que nous faisions cela. Nous accueillons toujours plus de gens maintenant.

Après l’arrivée du groupe au South Shore Boat Club, il a procédé à une cérémonie de lever du drapeau et a entendu le commandant de l’État de la VFW tout en écoutant les histoires de ceux qui sont passés lors de l’attaque de Pearl Harbor.

La réception s’est terminée par une salve traditionnelle de 21 coups de canon et le lancement cérémoniel d’une couronne dans la rivière, en souvenir de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux.

Le samedi 3 décembre 2022, le service commémoratif de Pearl Harbor était dédié au créateur de la couronne, May Gall. (Jayce Eustice – jeustice@shawmedia.com)

Le service de samedi était dédié au créateur de la couronne, May Gall. Elle était originaire du Pérou et a créé une couronne pour chaque cérémonie depuis sa création il y a plus de quatre décennies.

“Il y a quelques années, je savais que sa santé déclinait, alors nous lui avons demandé d’en faire cinq ou six pour nous”, a déclaré Znaniecki. « Cette année, nous avons le dernier. Nous allons demander à des membres de sa famille de le jeter dans la rivière pour nous aujourd’hui.

Plusieurs TBM Avengers ont effectué un survol pour clôturer les événements de la journée.