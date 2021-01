WASHINGTON – Il n’y aura pas de défilé inaugural traditionnel sur Pennsylvania Avenue mercredi, mais il y aura un «défilé virtuel à travers l’Amérique».

Le défilé virtuel du président élu Joe Biden, qui suivra sa cérémonie d’assermentation au Capitole des États-Unis et une visite au cimetière national d’Arlington, comprendra des artistes et d’autres représentants des 50 États et de plusieurs territoires américains.

L’événement, présenté comme un «défilé à travers l’Amérique», célébrera les héros de la nation et mettra en lumière la diversité, l’héritage et la résilience du pays, a déclaré lundi le comité présidentiel inaugural.

«En tant que nation, nous sommes renforcés par notre respect les uns pour les autres», a déclaré Tony Allen, directeur général du comité et président de la Delaware State University. «En élevant des voix de tous les horizons, dans tous les coins de notre pays, nous voulons que les premiers moments de l’administration Biden-Harris soient une célébration d’une Amérique unie inclusive et résiliente.»

L’inauguration de Biden sera une célébration à échelle réduite, avec moins de faste et de circonstances que les années précédentes, en raison des risques pour la santé posés par la pandémie de coronavirus ainsi que des risques de sécurité émergeant après l’insurrection du Capitole du 6 janvier. Le défilé inaugural traditionnel est l’un des nombreux événements qui ont été annulés ou repensés.

La « Parade Across America » ​​virtuelle, qui sera retransmise en direct, débutera avec Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris recevant une escorte présidentielle de la 15e rue à Washington à la Maison Blanche.

L’entourage comprendra l’Université du Delaware Drumline et la Howard University Drumline des alma maters de Biden et Harris. En plus des tambours, l’escorte comprendra des représentants de toutes les branches de l’armée, y compris la fanfare de l’armée américaine, une garde d’honneur du service interarmées et la garde du commandant en chef et le Fife and Drum Corps de la 3e infanterie américaine. Vieille garde. »

L’acteur, réalisateur et producteur Tony Goldwyn, qui a joué le président américain Fitzgerald Grant dans « Scandal » en face de Kerry Washington, sera l’hôte du défilé.

Les artistes et athlètes participants comprennent le comédien Jon Stewart; le groupe New Radicals, qui se réunira pour la première fois en 22 ans; Pass The Mic de DJ Cassidy, avec Earth Wind & Fire, Nile Rodgers, Kathy Sledge, The Trans Chorus de Los Angeles, The Washington Chorus, The Triumph Baptist Church Choir et tous les jours des Américains; la chanteuse et actrice Andra Day, dont la chanson «Rise Up» a été présentée lors de nombreuses manifestations pour la justice sociale; la patineuse artistique Kaitlyn Saunders, également connue sous le nom de The Skate Kid; Les athlètes olympiques Nathan Chen, Allyson Felix et Katie Ledecky; et le skateur Nathan Apodaca, également connu sous le nom de DoggFace.

Le défilé comprendra également le United States Coast Guard Band et le US Marine Corps Silent Drill Platoon et mettra en vedette une danse à travers l’Amérique dirigée par le directeur et chorégraphe Kenny Ortega. Le segment comprendra 275 participants dans 30 États et deux territoires. De plus, la Fondation Ryan Martin, un programme de basketball en fauteuil roulant, se joindra à la parade.

Plusieurs personnes seront célébrées comme des héros, dont le Dr Jason Campbell, connu sous le nom de «TikTok Doc». Résident du département d’anesthésiologie de Portland, Oregon, Campbell a utilisé la plate-forme pour divertir et remonter le moral pendant la pandémie de COVID-19 et se connecter avec les jeunes.

Parmi les autres à présenter, citons Cathy Cluck, professeur d’histoire à la Westlake High School d’Austin, au Texas, qui a fait un road trip de 15 jours pour enseigner virtuellement l’histoire depuis les endroits où cela s’est passé; Mama Mikki Stevens, une artiste de 80 ans de Coeur d’Alene, Idaho, qui dirige l’organisation de spectacles musicaux / comiques Red Hot Mamas; et Jason Zgonc, un trompettiste de 12 ans d’Atlanta qui a joué tout l’été pendant les pauses des employés de l’hôpital pour leur remonter le moral.

De plus, le défilé mettra en vedette des artistes et des conférenciers dans les communautés de tout le pays.

L’événement sera retransmis en direct à partir de 15 h 15 HE sur BidenInaugural.org et sur les plateformes de médias sociaux du comité inaugural, notamment YouTube, Facebook, Twitter et Twitch. Il sera également diffusé en direct sur les partenaires de diffusion en continu du comité, notamment Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW de Fox, et AT&T U-verse (chaîne 212/1212 en SD / HD) et DIRECTV (chaîne 201).

