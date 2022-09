Bien que l’étendue des dégâts reste incertaine, des photos montrent des débris éparpillés sur les autoroutes et des fissures s’ouvrant sur les routes.

Le tremblement de terre a frappé à une profondeur de 90 kilomètres (environ 56 miles) près de Kainantu, une ville d’environ 8 500 habitants, a rapporté le United States Geological Survey.

Aucun décès n’a été signalé et aucune confirmation officielle des dommages causés, mais les habitants se sont tournés vers les médias sociaux pour publier des photos de routes fissurées, de voitures endommagées et d’articles tombant des rayons des supermarchés, a rapporté Reuters.

Le National Tsunami Warning Center des États-Unis a déclaré qu’il n’y avait aucune menace de vagues de tsunami. Plus tôt dans la journée, il avait déclaré que des vagues de tsunami dangereuses étaient possibles à moins de 1 000 kilomètres (environ 621 miles) le long des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l’Indonésie.

Un tremblement de terre d’une ampleur similaire qui a frappé les hautes terres isolées du pays en 2018 a tué plus de 60 personnes et en a blessé 500, détruisant des maisons, provoquant des glissements de terrain et endommageant une importante usine à gaz.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est vulnérable aux tremblements de terre car elle se trouve le long de la “ceinture de feu” dans l’océan Pacifique, où des plaques tectoniques en mouvement se poussent les unes contre les autres, provoquant des secousses.

L'”anneau” s’étend le long d’un arc de 25 000 miles (40 000 kilomètres) depuis la limite de la plaque du Pacifique, jusqu’à des plaques plus petites telles que la plaque de la mer des Philippines, jusqu’aux plaques Cocos et Nazca qui bordent le bord de l’océan Pacifique.

Il abrite les volcans les plus actifs du monde.

Les personnes les plus exposées aux éruptions volcaniques et aux tremblements de terre vivent dans des pays situés le long du Cercle de feu, notamment le Chili, le Japon, la côte ouest des États-Unis et d’autres pays insulaires, notamment les îles Salomon, sur la côte ouest des Amériques du Nord et du Sud.

CORRECTION : Une version antérieure de cette histoire citait la Croix-Rouge australienne disant qu’au moins 16 personnes avaient été tuées. La Croix-Rouge a confirmé que le nombre de morts est incorrect et lié à une déclaration concernant un précédent tremblement de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a été diffusée par erreur.