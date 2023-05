La Papouasie-Nouvelle-Guinée affirme que le traité de sécurité avec l’Australie a été retardé pour certaines dispositions

CANBERRA, Australie (AP) – Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a déclaré qu’un projet de traité de sécurité avec l’Australie avait été retardé sur « certains libellés et dispositions », une semaine après que la nation insulaire stratégiquement importante du Pacifique Sud a signé un nouveau pacte de sécurité avec les États-Unis. États qui ont déclenché des protestations.

Marape a informé lundi le vice-Premier ministre australien Richard Marles du retard en marge d’un forum international en Corée du Sud, a indiqué mardi le bureau du dirigeant papouan-néo-guinéen dans un communiqué.

Marape a déclaré à Marles, qui est également ministre de la Défense, que le traité est un « travail en cours et oblige la PNG à consulter nos processus nationaux et nos lois souveraines concernant certains libellés et dispositions », indique le communiqué.

Marape « a présenté ses excuses » au Premier ministre Anthony Albanese pour le retard, selon le communiqué.

En janvier, les deux dirigeants se sont engagés dans une déclaration commune à conclure des négociations de fond sur le traité d’ici la fin avril.

Le traité, qui renforcerait la coopération en matière de sécurité et reconnaîtrait que les nations voisines « partagent un intérêt stratégique mutuel dans un Indo-Pacifique sûr, stable, pacifique et prospère », devait être signé en juin.

Marape a déclaré à Marles que la Papouasie-Nouvelle-Guinée « ne compromettrait en aucune façon ses excellentes relations bilatérales existantes avec l’Australie », son donateur d’aide le plus généreux, selon le communiqué.

Marles n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

L’Australie et les États-Unis s’efforcent de contrer l’influence croissante de la Chine dans les pays du Pacifique Sud, dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

L’emplacement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, juste au nord de l’Australie, lui confère une importance stratégique. C’était le site de batailles féroces pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec une population de près de 10 millions d’habitants, c’est la nation insulaire du Pacifique la plus peuplée.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu la semaine dernière dans la capitale papouane-néo-guinéenne, Port Moresby, pour signer un nouvel accord bilatéral. Le département d’État a déclaré que le pacte fournit un cadre pour améliorer la coopération en matière de sécurité, renforcer la capacité des forces de défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée et accroître la stabilité régionale. L’accord complet sera rendu public une fois que les politiciens des deux pays auront l’occasion de donner leur avis, probablement dans quelques mois.

La semaine dernière, Marape a déclaré que le pacte est mutuellement bénéfique et « sécurise nos intérêts nationaux » en « devenant une économie robuste dans cette partie du monde ».

Mais l’accord a déclenché des manifestations étudiantes dans la deuxième plus grande ville, Lae. Et beaucoup dans le Pacifique s’inquiètent de la militarisation croissante de la région.

Rod Mcguirk, l’Associated Press