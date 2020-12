L’hiver dans la gorge du fleuve Columbia, dans l’Oregon, est humide et glacial, une situation potentiellement mortelle pour les sans-abri de la région, même sans pandémie. Darcy Long-Curtiss comprend cela mieux que quiconque.

Le refuge qui fournissait normalement un refuge nocturne a été fermé à cause du COVID-19, et les fonds d’aide fédérale destinés à aider à protéger les sans-abri de la pandémie sont arrivés tard et avec des restrictions déroutantes. Au moment où Long-Curtiss, une conseillère municipale de The Dalles, une ville d’environ 16 000 habitants à l’extrémité est de la gorge, obtint l’autorisation d’ériger des abris temporaires, les températures plongeaient déjà sous le point de congélation. Elle n’avait qu’une semaine pour préparer le site et prendre des décisions potentiellement de vie ou de mort.

« Je dois découvrir qui n’a pas d’autre option, qui serait le plus susceptible d’avoir des engelures ou de mourir s’ils ne recevaient pas un abri et ensuite partir de là », a déclaré Long-Curtiss. « Mais ceux-ci sont incroyablement des décisions difficiles à prendre quand on connaît tout le monde personnellement. «

Le défi auquel est confrontée la petite communauté de The Dalles est un microcosme de la difficulté rencontrée par les fournisseurs de services aux sans-abri à travers le pays alors qu’ils tentent de trouver la meilleure façon d’utiliser le plus grand afflux d’aide aux sans-abri de l’histoire américaine.

Le Congrès a inclus dans son programme de secours en cas de pandémie en mars 4 milliards de dollars pour aider les sans-abri, parmi les plus vulnérables de la pandémie COVID-19. Les bénéficiaires potentiels ont vu une grande opportunité dans l’aide. Mais neuf mois après l’adoption de la loi CARES, de nombreuses communautés n’ont toujours pas bénéficié du financement. D’autres ont dû faire dérailler des plans, et certains n’ont tout simplement pas la capacité de capitaliser sur cette manne ponctuelle.

Moins de la moitié des 362 comtés, États, villes et territoires éligibles avaient accédé à la totalité de leur financement au début du mois de décembre, selon une analyse des données gouvernementales par le Howard Center for Investigative Journalism. Et 37 communautés n’avaient exploité aucune de leurs aides d’urgence aux sans-abri.

«C’était remarquable que dans le contexte d’une pandémie, c’est vrai, il y avait ce décalage», a déclaré Marc Dones, un consultant sans abri reconnu à l’échelle nationale. «Le gouvernement fédéral aurait dû agir plus rapidement pour s’assurer que l’argent parvient aux juridictions.»

Retards et incertitude

Le financement d’urgence contre les coronavirus provient d’un programme fédéral d’aide aux sans-abri existant, connu sous le nom de subventions pour les solutions d’urgence. L’argent circule directement vers les grandes villes et les comtés et indirectement vers les zones plus petites ou rurales via les États. Les bénéficiaires ont besoin de l’approbation du ministère du Logement et du Développement urbain pour leurs plans de dépenses pour accéder aux fonds.

En raison de la pandémie, HUD avait promis une plus grande flexibilité dans ses règles de dépenses. Tant de communautés, hésitantes à engager des dépenses qui pourraient ne pas être remboursées, ont attendu les nouvelles lignes directrices. HUD les a libérés le 1er septembre, cinq mois après l’adoption de la loi CARES.

«Dans un gouvernement fonctionnant normalement, ce document n’aurait pas dû prendre cinq mois en cas de pandémie», a déclaré Ann Oliva, ancienne sous-secrétaire adjointe de HUD pour les besoins spéciaux et maintenant chercheuse principale au Centre sur les priorités budgétaires et politiques.

«Nous ne sommes pas recherchés»:Des sans-abri ont été placés dans des hôtels pour assurer leur sécurité. Maintenant ils sont expulsés

Le retard a frappé certaines régions plus durement que d’autres.

Birmingham, la plus grande ville de l’Alabama, n’a pas été en mesure de compenser les 178 lits de refuge – environ la moitié de sa capacité – qu’elle a perdus pour répondre aux exigences de distanciation sociale, selon Gordon Sullivan, directeur des opérations chez One Roof, qui sert de centre Alabama’s Continuum of Care, une entité de coordination approuvée par HUD pour les services aux sans-abri.

À la fin du mois de novembre, la ville travaillait toujours sur les documents nécessaires pour obtenir son aide financière, a déclaré Sullivan, et comptait fortement sur les organisations à but non lucratif locales pour l’aide aux sans-abri. La ville a également sollicité l’aide de donateurs privés et de fondations pour des services d’alimentation, de transport et de santé mentale et médicale.

À Augusta, le retard de HUD signifiait que la deuxième plus grande ville de Géorgie n’a pas donné suite à sa subvention pour les sans-abri de peur de se heurter aux directives en cours. Dans l’intervalle, a déclaré Daniel Evans, directeur du développement communautaire au département du logement et du développement communautaire, la ville s’est appuyée sur des organisations à but non lucratif locales telles que l’Armée du Salut pour fournir de la nourriture, un abri et des soins médicaux. Début décembre, les responsables de la ville attendaient l’approbation par HUD du plan qu’ils avaient soumis le 17 novembre.

«En hiver, nous emballons habituellement cet endroit, donc ce que nous allons faire est un peu inquiétant», a déclaré Chris Bailey, directeur du marketing de l’Armée du Salut.

Renonciation aux biens immobiliers

Une flexibilité des dépenses qui a attiré une attention immédiate a été la décision de HUD d’autoriser, pour la première fois, les fonds destinés aux sans-abri à être utilisés pour acheter une propriété pour un abri d’urgence temporaire, jusqu’à 2,5 millions de dollars par achat.

Certains fournisseurs de sans-abri y voyaient une chance d’améliorations permanentes, comme l’achat de vieux bâtiments ou d’hôtels pour des abris temporaires et de les utiliser comme logement après la pandémie. Selon les experts, le principal obstacle à l’élimination de l’itinérance est le manque de logements abordables.

La renonciation à l’achat de «biens immobiliers» était un sujet fréquent des webinaires hebdomadaires nationaux de HUD jusqu’à l’automne et est rapidement devenue un sujet de confusion quant à savoir si les directives exigeaient que HUD soit remboursé pour la propriété achetée lorsque les subventions pour les sans-abri expirent en 2022.

«Cette information vient de nous être donnée et a complètement déraillé nos plans pour être en mesure d’avoir un impact durable avec ce financement», a déclaré Beth Sharber du Service de la famille et des enfants de Nashville lors d’un webinaire le 25 septembre. Elle a refusé une demande d’entrevue du Howard Center.

Avide de vacances:Au milieu de la récession COVID, un nombre record d’Américains demandent une œuvre de bienfaisance

Les fournisseurs de sans-abri en Caroline du Sud ont déclaré qu’ils avaient déjà identifié trois bâtiments comme des achats possibles pour un abri pandémique et plus tard un logement permanent. Après l’annonce de HUD, Lorain Crowl, directeur général de United Housing Connections à Greenville, a décidé d’utiliser d’autres fonds pour rénover un bâtiment pour un abri d’hiver plutôt que d’en acheter un. La subvention aux sans-abri servira à faire fonctionner le programme, y compris les frais de personnel.

« C’était un peu un euh-oh, » dit Crowl. «Le temps froid arrive, que cela nous plaise ou non, donc ce n’est pas quelque chose que nous pouvons juste, vous savez, prendre notre temps.

À Wenatchee, Washington, le coordinateur des programmes de logement, Oliver Crain, a déclaré que la ville souhaitait profiter de la subvention fédérale pour acheter une propriété pour un nouvel abri d’urgence. Il recherchait depuis trois ans des fonds pour démarrer un refuge qui accepterait n’importe qui, sans conditions préalables, a-t-il déclaré. Après avoir entendu les déclarations confuses de HUD sur l’achat d’une propriété, il a déclaré que la ville avait décidé de recommander que la subvention soit utilisée pour héberger temporairement des sans-abri dans des hôtels et des motels.

Les fournisseurs de l’Oregon, y compris Long-Curtiss, étaient également confus. Au début, ils pensaient pouvoir acheter les abris d’urgence modulaires avec des fonds fédéraux, mais le 16 septembre, ils ont appris que ce ne serait pas une dépense admissible. Puis, le 2 octobre, HUD a déclaré que la propriété pourrait être achetée avec les fonds de la subvention aux sans-abri, mais qu’elle devrait être remboursée – soit en payant HUD pour conserver le titre de propriété, soit en vendant la propriété pour rembourser HUD.

Mike Savara, directeur adjoint chez Oregon Housing and Community Services, a déclaré qu’il aurait préféré «un actif que nous continuons à utiliser pendant des années et des années» plutôt que de payer un tarif de nuit fixé par un opérateur de motel.

Les communautés rurales ont été les plus durement touchées car elles avaient moins d’options que les zones urbaines pour le logement et le financement, a-t-il déclaré, ajoutant que les restrictions fédérales sur l’achat d’une propriété devraient être modifiées.

«Nous avons vraiment besoin de jeter l’ancien manuel d’une certaine manière et de rechercher de nouvelles façons d’investir dans notre système de services aux sans-abri dans un souci de durabilité», a déclaré Savara.

HUD a déclaré qu’il était lié par les règles du Bureau de la gestion et du budget sur les biens achetés avec des fonds fédéraux. Mais dans une déclaration au Howard Center, HUD a également déclaré qu’il «travaillait avec les avocats du programme pour explorer les options possibles pour offrir aux bénéficiaires une flexibilité supplémentaire».

Le logement, c’est la santé

Long-Curtiss a décidé d’utiliser 45 000 $ des fonds d’urgence pour les sans-abri de sa communauté pour acheter les abris préfabriqués parce qu’elle n’avait pas d’autre choix.

«Si cela empêche les gens de mourir de froid, cela vaut la peine de prendre le risque de rembourser HUD», a-t-elle déclaré en citant un responsable de la ville.

Sarah Kellems, son partenaire de subvention à Hood River, à proximité, a choisi d’utiliser l’aide générale en cas de pandémie du fonds de secours aux coronavirus du Congrès pour acheter ses abris, car cet argent doit être utilisé d’ici la fin de cette année. Kellems, directeur exécutif de Hood River Shelter Services, utilisera les subventions aux sans-abri pour couvrir les frais de personnel et de services publics.

Les experts disent que «tresser» différents flux de financement est la meilleure stratégie pour faire face à la fois aux besoins des sans-abri et aux diverses règles et réglementations de HUD. Mais c’est une option uniquement pour les communautés disposant de plans stratégiques et de ressources supplémentaires.

À Indianapolis, les fournisseurs de services pour les sans-abri utilisent l’aide générale en cas de pandémie pour louer des chambres d’hôtel aux sans-abri, tandis que la subvention aux sans-abri est utilisée pour loger les gens dans un logement permanent, a déclaré Chelsea Haring-Cozzi, directrice exécutive de la Coalition for Homelessness Intervention and Prevention.

«Le COVID-19, et les ressources à venir pour y remédier, peuvent être un catalyseur pour vraiment se concentrer sur le logement permanent comme solution de santé et comme moyen … de garder des communautés entières en bonne santé et en sécurité», a-t-elle déclaré.

Début novembre, 19 abris personnels ont été construits dans la gorge du fleuve Columbia, en Oregon – six dans un site industriel à The Dalles et 13 dans un parking d’église dans un quartier résidentiel de Hood River.

Harold, un homme de 46 ans qui est sans abri depuis près de trois ans, pensait qu’il pourrait devoir quitter la région après la fermeture des abris chauffants. Mais maintenant, il est capable de rester sur place.

Lui et un ami partageront l’une des unités préfabriquées de 64 pieds carrés, qui peuvent accueillir deux lits, un radiateur et des prises électriques, jusqu’à la fin de l’hiver. Et contrairement à un refuge traditionnel, a déclaré Harold, qui ne voulait pas que son nom de famille soit utilisé, «vous obtenez une clé, alors elle va et vient comme vous le souhaitez.

«Le corps a besoin de manger. Le corps a besoin du reste », a ajouté Harold. « Une fois que ces choses sont prises en charge, l’esprit peut se concentrer sur d’autres choses. »

Les journalistes Molly Bohannon et Helen Wieffering ont contribué à cette histoire. Il a été produit par le Howard Center for Investigative Journalism de la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication de l’Arizona State University, une initiative de la Fondation Scripps Howard en l’honneur du regretté dirigeant de l’industrie de l’information et pionnier Roy W. Howard. Pour en savoir plus, consultez https://azpbs.org/homelessfunding. Contactez-nous à howardcenter@asu.edu.