La «panthère» de Peak District a entendu «grogner» lors de l’enregistrement d’un campeur terrifié et d’autres prétendent avoir vu un «gros chat» redoutable

Un campeur TERRIFIÉ a enregistré un grognement qu’il considère maintenant comme étant la “panthère” de Peak District après d’autres observations rapportées.

YouTuber Michael a décrit le bruit comme “un son étrange et guttural” à l’époque et a depuis insisté : “Il y a eu trop d’observations pour exclure les panthères avec certitude.”

YouTuber Michael est sûr qu’un bruit qu’il a entendu dans le Peak District était une panthère noire Crédit : YouTube / Novice Wildcamper

Plusieurs observations ont été signalées de chats noirs Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Cette image de la semaine dernière a capturé ce qui ressemble à une panthère se régalant d’un mouton Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Cela vient après que les amis du camping Josh Williams, 17 ans, et Ben Burns aient filmé la semaine dernière ce qui semblait être un gros chat se régalant d’un mouton mort dans une partie voisine du site de beauté du Derbyshire.

Michael, qui se fait appeler Novice Wild Camper en ligne, était seul dans sa tente la nuit de décembre lorsque deux bruits non identifiés sont venus de loin.

Il a dit après avoir regardé la vidéo de Josh : « Je crois que c’était un gros chat en quelque sorte. Un léopard noir a été repéré non loin de là la semaine dernière.

«Je me suis dit qu’il n’y avait rien là-bas qui pouvait me faire du mal, mais ce n’est que lorsque je l’ai écouté et recherché les bruits que le plus proche que j’ai pu trouver était un gros chat.

“J’ai étudié tous les bruits naturels émis par les animaux britanniques et rien ne ressemble à ça.”

Il a dit dans sa vidéo originale: “Dieu sait ce que c’est. C’est un son assez étrange et guttural.”

Et il l’a légendé: “Certains sons très étranges dans la nuit que je n’ai jamais entendus auparavant!”

Tracy-Jane Fielding estime également avoir vu un gros chat lorsqu’elle campait dans le Peak District en octobre dernier.

Elle a déclaré au Derbyshire Times: “C’était terrifiant quand je l’ai entendu. J’ai rapidement regardé hors de ma caravane et, parce que nous avons des lumières à l’extérieur, j’ai pu voir que c’était un gros chat noir sauvage.”

Josh a dit qu’ils marchaient de Mermaid’s Pool sur Kinder Scout vers Edale quand ils ont repéré ce qu’ils ont d’abord pensé être un chat sauvage dans un champ voisin.

Mais en y regardant de plus près, ils savaient que ce qu’ils voyaient sortait de l’ordinaire – et que la créature avait l’air de se régaler de la carcasse d’un autre animal.

Josh a déclaré qu’il était convaincu que la créature était un gros chat et ressemblait à une panthère, mais qu’il ne pouvait pas être entièrement sûr de ce qu’ils avaient vu.

Il a déclaré: “Nous étions tous les deux confus quand nous l’avons vu pour la première fois.

“Nous sommes restés à le regarder et à nous demander ce que cela pouvait être pendant environ cinq minutes avant que je décide de commencer à enregistrer afin que je puisse zoomer et mieux voir.

“Nous avons essayé d’attirer son attention pour qu’il se tourne et nous fasse face, afin que nous puissions mieux comprendre ce que nous regardions.

“Honnêtement, nous n’avions aucune idée de ce que cela pouvait être si ce n’était pas un gros chat.

“C’était dans un champ de moutons sans animaux différents autour, et il semblait avoir une longue queue noire, donc ce n’était certainement pas un mouton.

“Nous n’avons pas entendu beaucoup de bruit provenant du chat sauvage, juste un craquement occasionnel, ce qui m’a fait penser qu’il se nourrissait de quelque chose comme un animal mort – très probablement un mouton.

Josh a dit que lui et son copain Ben ont immédiatement su que quelque chose était étrange dans la rencontre avec la bête.

Il a déclaré: “Je pouvais dire que nous pensions tous les deux à la même chose que la veille, nous discutions en fait de la possibilité que nous rencontrions un chat sauvage pendant notre voyage.

“Les animaux qui l’entouraient n’étaient apparemment pas dérangés, mais ils gardaient certainement leurs distances, comme s’ils étaient habitués à ce qui se passait. C’était étrange.”

Josh et son ami Ben Burns ont continué à essayer d’attirer l’attention du chat sauvage, mais étaient réticents à entrer dans le champ où se trouvait l’animal pour leur propre sécurité.

Josh a déclaré: “Nous sommes restés debout à regarder l’animal pendant environ 10 minutes en essayant d’attirer son attention, mais il n’a pas bougé – il a juste continué à faire exactement la même chose que dans la vidéo.

“Nous ne nous sommes pas rapprochés car nous étions derrière une clôture et ne voulions pas courir le risque de devenir de la nourriture pour chat.

“La raison pour laquelle nous ne sommes pas restés plus longtemps, c’est que nous avions un train à prendre et que nous étions un peu en retard après avoir observé cet animal pendant si longtemps.”

Josh a déclaré qu’il était honoré d’avoir capturé des images de sa rencontre potentielle avec un chat sauvage – tous ceux avec qui il a partagé la vidéo sont restés choqués par leur découverte.

Il a ajouté: “Nous ne nous sommes pas tus sur ce que nous avons vu pendant tout le chemin du retour, en nous disant que ce ne pouvait pas être un chat sauvage.

“Mais cela soulève également la question, qu’est-ce que c’est?

“J’ai montré la vidéo à mon tuteur d’université et à mes amis pour m’assurer que je ne devenais pas fou et ils étaient tous incrédules.

“J’étais content d’avoir réussi à le capturer en vidéo après le déroulement de l’événement car je savais que personne ne me croirait si je leur disais que j’avais vu une panthère dans le Peak District la première fois que je suis allé camper.”

Josh Williams, 17 ans, et son ami Ben Burns ont filmé la bête en camping 1 crédit