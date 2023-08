La panne technique qui a interrompu le trafic aérien britannique est imputée à des problèmes de données de vol

Une panne technique qui a entraîné des centaines de vols retardés et annulés à travers le Royaume-Uni a été causée par des problèmes dans certaines données de vol reçues par les contrôleurs aériens nationaux britanniques et ne constituait pas une cyberattaque, ont annoncé mardi les autorités.

La panne, qui a frappé lundi un jour férié de fin d’été, l’un des jours les plus chargés de l’année pour le transport aérien, a vu des milliers de voyageurs bloqués dans les aéroports. Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré qu’il s’agissait du pire incident de ce type depuis près d’une décennie et qu’il faudrait des jours pour « ramener les gens là où ils devraient être ».

Les services nationaux du trafic aérien ont déclaré que les premières enquêtes ont montré que le problème « est lié à certaines des données de vol que nous avons reçues ». Il n’a donné aucune information précise sur la cause du problème.

« Nos systèmes, tant primaires que de secours, ont réagi en suspendant le traitement automatique pour garantir qu’aucune information incorrecte relative à la sécurité ne puisse être présentée à un contrôleur aérien ou avoir un impact sur le reste du système de trafic aérien », a déclaré le directeur général Martin Rolfe. .

« Nos systèmes sont conçus pour isoler le problème et donner la priorité à un contrôle continu et sûr du trafic aérien », a-t-il ajouté.

La société d’analyse aéronautique Cirium a déclaré que 790 départs et 785 arrivées avaient été annulés dans tous les aéroports britanniques lundi, et que les répercussions ont continué à affecter des dizaines de passagers mardi.

Au moins 32 départs d’Heathrow, la plaque tournante aérienne la plus fréquentée d’Europe, ont été annulés mardi et 31 arrivées supprimées.

British Airways, qui exploite le plus de vols à destination et en provenance d’Heathrow, a été la compagnie aérienne la plus touchée.

Gatwick, le deuxième aéroport de Londres, a été également touché mardi.

Les passagers bloqués dans les aéroports du Royaume-Uni ont décrit leur frustration.

Katrina Harrison et sa famille, y compris ses petits-enfants jumeaux âgés d’un an, ont passé la nuit sans nourriture ni lit à l’aéroport de Leeds Bradford après l’annulation de leur vol vers la Turquie lundi.

« Il n’y avait pas d’hôtels où séjourner, nous ne pouvions pas sortir la voiture du parking… Nous n’avons pas dormi. Nous avons essayé de dormir par terre mais nous n’y sommes pas parvenus. Heureusement, les enfants pouvaient dormir dans la poussette. , » dit-elle. « Nous espérons prendre un vol ce soir mais si cela n’arrive pas ce soir, nous devrons rentrer chez nous. »