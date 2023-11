La panne du réseau Optus affecte des millions d’Australiens

Une panne frappe le deuxième fournisseur de télécommunications d’Australie

Optus dit que certains services sont progressivement rétablis

Le PDG d’Optus ne dit aucune indication d’une cyberattaque

Maisons et bureaux touchés dans toute l’Australie

SYDNEY, 8 novembre (Reuters) – Des millions d’Australiens se sont retrouvés sans téléphone ni connexion Internet mercredi après que le deuxième fournisseur de télécommunications du pays ait connu une panne inexpliquée à l’échelle nationale.

La panne a paralysé les systèmes de paiement et les opérations en ligne et a conduit au chaos aux heures de pointe du matin, les réseaux ferroviaires et les services de covoiturage étant brièvement interrompus dans certaines villes. Certains services hospitaliers et d’urgence ont également été touchés.

Le PDG d’Optus, Kelly Bayer Rosmarin, a exclu une cyberattaque, mais dans une interview sur ABC Radio, il n’a pas donné de raison pour la panne, déjà à sa huitième heure.

“Il est hautement improbable (que le problème ait commencé au niveau logiciel des réseaux Optus), nos systèmes sont en réalité très stables… C’est un événement très, très rare”, a-t-elle déclaré.

“Nous travaillons très dur pour le rendre opérationnel le plus rapidement possible.”

Optus est l’unité australienne de la société de télécommunications Singapore Telecommunications (STEL.SI) et compte plus de 10 millions de clients, soit environ 40 % de la population australienne.

Certains services fixes et mobiles étaient progressivement restaurés, mais la récupération de tous les services pourrait prendre quelques heures, a déclaré plus tard Optus sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Sans mon téléphone, je ne peux pratiquement rien faire. Je cherche une banque, et quand vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone et à Google, vous êtes pratiquement perdu”, a déclaré Angela Ican devant le magasin Optus dans le quartier central des affaires de Sydney.

Kyle, ouvrier du bâtiment, qui n’a pas donné son nom complet, a déclaré qu’il voulait des réponses d’Optus.

“J’étais en retard au travail et je ne pouvais pas en informer mon patron. Quand je suis arrivé sur place, je n’ai pas pu trouver mon patron. C’était un grand jour”, a-t-il déclaré à Reuters.

La panne survient après qu’une cyberattaque l’année dernière a révélé les données personnelles de millions de clients Optus, notamment leurs adresses personnelles, leurs permis de conduire et leurs numéros de passeport.

La société mère Singtel a déclaré plus tôt cette année qu’après la cyberattaque, Optus avait réalisé plusieurs investissements pour améliorer ses capacités et offrir une protection supplémentaire aux clients.

Les actions de Singtel étaient en baisse de 3,2% à la bourse de Singapour après l’annonce d’une panne majeure.

INFORMATIONS LIMITÉES

Les réseaux ferroviaires de Melbourne ont été contraints de fermer pendant environ 30 minutes en raison de la panne, entraînant des retards pendant la pointe du matin, ont rapporté les médias.

Les hôpitaux et les services d’urgence du pays ont également été touchés par la panne. Ramsay Health Care (RHC.AX), qui possède 70 hôpitaux et cliniques en Australie, a déclaré que ses services téléphoniques avaient été touchés. Les appels d’urgence triple zéro (« 000 ») ne fonctionnaient pas depuis les lignes fixes Optus.

Les services bancaires, notamment certains distributeurs automatiques utilisant Optus, ont également été impactés. Commonwealth Bank (CBA.AX), le plus grand prêteur du pays, a déclaré que certains clients pourraient rencontrer des difficultés avec ses services.

La ministre fédérale des Communications, Michelle Rowland, a déclaré qu’elle disposait de peu d’informations sur la panne.

“Ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’une faille profonde. Elle s’est produite au plus profond du réseau. Elle a de larges ramifications sur les services mobiles, fixes et haut débit pour les clients Optus”, a déclaré Rowland aux journalistes.

Elle a demandé à Optus d’intervenir et de fournir des mises à jour en temps opportun.

“Les clients sont clairement frustrés et Optus devrait réagir en conséquence”, a-t-elle déclaré.

Bill Corcoran, futur chercheur du Conseil australien de la recherche à l’Université Monash, a déclaré que les commentaires d’Optus et du gouvernement suggèrent que le problème concerne la mise en réseau et le contrôle des infrastructures.

“Cela ressemblerait à une fermeture d’une compagnie aérienne en raison de ‘problèmes informatiques’ : les avions coûteux, etc., sont tous prêts à décoller, mais l’organisation derrière la gestion de ces choses a échoué”, a déclaré Corcoran.

“Peut-être que cet incident nous amènera à examiner de plus près la manière dont nous souhaitons gérer cette infrastructure nationale critique au sein de plusieurs entreprises privées”, a-t-il déclaré.

Reportage supplémentaire de Kirsty Needham à Sydney, écrit par Praveen Menon ; Montage par Stephen Coates

