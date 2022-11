La panne de WestJet a annulé plus de 200 vols

WestJet affirme que plus de 200 vols ont été annulés à la suite d’une panne de système ce week-end, et que d’autres retards et annulations “seront nécessaires” dans les prochains jours.

La panne était le résultat d’un “problème de refroidissement” dans le centre de données principal de la compagnie aérienne, selon un message aux passagers publié dimanche par Diederik Pen, vice-président exécutif et chef de l’exploitation de WestJet.

Bien que Pen affirme que le problème a été résolu, sa déclaration reconnaît également que les systèmes technologiques de l’entreprise « connaissent toujours une certaine instabilité ».

“Malheureusement, en raison de l’ampleur de l’impact sur le réseau d’hier, nous continuons à voir des perturbations résiduelles”, indique le communiqué de Pen.

“De nouveaux retards et annulations dans les prochains jours seront nécessaires, car nous travaillons avec diligence pour reprendre nos opérations.”

Les premières déclarations publiques de la compagnie indiquaient qu’un seul vol avait été annulé en raison de la panne, mais ce total a été révisé deux fois dimanche, d’abord à plus de 100, puis à “plus de 200”.

La compagnie aérienne affirme que la panne a affecté sa capacité à partager des informations avec les passagers.

De nombreux clients se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur frustration, affirmant qu’ils avaient attendu des heures dans les files d’attente et qu’ils avaient donc manqué des correspondances.

Ils ont également critiqué la compagnie aérienne pour son manque de communication sur ce qui se passait, critique Pen reconnaît dans sa déclaration.

« Au nom de toute l’équipe de WestJet, nous nous excusons sincèrement auprès de tous les invités pour cette perturbation imprévue de leurs plans de voyage et l’impact qui en résulte sur les communications, affectant notre capacité à relayer l’information », a déclaré Pen. “Nous regrettons profondément les événements extraordinaires de ce week-end qui nous ont empêchés d’offrir l’expérience que nos clients méritent.”

La compagnie aérienne affirme qu’elle “connaît actuellement des volumes très élevés” sur ses canaux d’assistance par téléphone, par courrier électronique et sur les réseaux sociaux, et demande aux clients de consulter l’application WestJet ou le site Web de la compagnie pour obtenir des informations à jour sur leurs vols.

“Afin d’aider les clients avec des plans de voyage imminents, nous demandons à tous les autres clients de s’abstenir de nous contacter jusqu’à 72 heures avant leur vol pour nous assurer que nous sommes en mesure de hiérarchiser les appels”, a déclaré Pen.

“Les options de relogement pour tous les clients concernés seront communiquées par e-mail dès que possible. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’aider les clients qui viennent dans nos aéroports pour un relogement.”

Pen dit que la compagnie aérienne mène “un examen complet” de l’incident.