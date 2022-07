La panne de Rogers souligne la nécessité d’une plus grande surveillance de l’industrie critique

La panne massive de Rogers Communications vendredi dernier qui a empêché de nombreux Canadiens d’accéder à des services essentiels démontre la nécessité de mieux réglementer le secteur des télécommunications du pays, selon les experts.

Lundi, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a convoqué une réunion des PDG des télécommunications, dont Tony Staffieri de Rogers, pour discuter des moyens de prévenir des interruptions de service similaires à l’avenir.

Champagne a déclaré qu’il souhaitait voir les entreprises créer un plan dans les 60 jours pour atténuer l’impact des futures pannes sur les consommateurs, notamment en fournissant une itinérance d’urgence.

Mais les experts disent que les problèmes auxquels l’industrie est confrontée vont au-delà d’une solution rapide.

La panne a interrompu les communications de base et l’accès à Internet, interrompu les paiements financiers et, dans certains cas, empêché les gens de passer des appels d’urgence, soulignant le rôle essentiel des fournisseurs d’accès à Internet.

“Le fait que nous puissions avoir un fournisseur qui tombe en panne et supprime une si grande partie de notre Internet, je pense vraiment, soulève des questions importantes sur la façon dont nous abordons la réglementation de l’Internet, étant donné que sa capacité est de plus en plus critique dans notre vie quotidienne”, a déclaré Fenwick McKelvey. , professeur agrégé en communication à l’Université Concordia et expert en politique des télécommunications.

Lundi, le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne a convoqué une réunion des PDG des télécommunications, dont Tony Staffieri de Rogers. Champagne a déclaré qu’il souhaitait qu’ils créent un plan dans les 60 jours pour atténuer les futures pannes. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Propriété concentrée

Cinq entreprises — Rogers, ainsi que Bell, Shaw, Telus et Vidéotron — représentent 90 pour cent du marché canadien des télécommunications. (Rogers et Shaw sont au milieu d’un projet de fusion de 26 milliards de dollars, mais font face à des questions de le Bureau de la concurrence ).

Une partie du défi au Canada est que ces entreprises possèdent de nombreuses étapes de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré McKelvey.

“Rogers est à la fois un fournisseur d’infrastructures dans le sens où il possède ou loue les lignes”, a-t-il déclaré. “C’est celui qui a un accès exclusif à cette dorsale critique et c’est celui qui l’administre et le vend exclusivement.”

McKelvey suggère de faire de l’infrastructure un service public, ce qui a été fait en Australie, puis d’ouvrir une plus grande concurrence entre les entreprises pour les contrats de téléphonie mobile et d’autres services.

“Nous parlons de quelque chose qui est si fondamental pour le fonctionnement même de la société”, a déclaré McKelvey. “Je pense que ce qui nous manque maintenant, c’est une imagination sur les différentes façons d’administrer et de faire fonctionner Internet.”

Dwayne Winseck, professeur de communication à l’Université Carleton et directeur du Canadian Media Concentration Research Project, a déclaré qu’une concurrence accrue entre les fournisseurs de services pourrait aider à réduire les coûts pour les consommateurs.

Mais cela seul ne résoudrait pas le problème d’infrastructure qui a conduit à la panne, a déclaré Winseck. Compte tenu du coût élevé de l’installation des câbles et des pylônes, une concurrence supplémentaire ne conduirait probablement pas à des réseaux plus fiables.

“Ce que vous auriez, ce sont des concurrents qui achètent les marchés les plus lucratifs et réduisent les coûts à la marge”, a-t-il déclaré. “Dans ces marges, il faudrait accepter des niveaux de risque plus élevés pour les pannes, etc.”

Il est impératif, a déclaré Winseck, que le gouvernement fédéral et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) réglementent mieux les entreprises de télécommunications.

“Nous avons un petit nombre d’acteurs dans ce que nous pouvons appeler un marché oligopolistique serré – essentiellement un marché avec très peu d’acteurs”, a-t-il déclaré.

Ottawa doit être plus agressif, selon un expert

Rogers n’a pas encore fourni de détails sur la cause de la panne, blâmant une défaillance du système réseau suite à une mise à jour de maintenance.

Champagne a déclaré que le CRTC lancerait une enquête sur la panne. Dans une déclaration publiée lundi à CBC, l’organisme indépendant n’a pas confirmé son intention d’enquêter.

Après la réunion de lundi, Staffieri a déclaré qu’il accueillait favorablement les suggestions de Champagne et a ajouté que Rogers travaillerait avec d’autres entreprises pour mettre le plan en action.

“Nous sommes unis dans notre engagement à assurer des connexions sans fil et Internet solides et fiables qui répondent aux normes élevées auxquelles les Canadiens s’attendent”, a déclaré Staffieri dans un communiqué.

REGARDER | Une enquête sur la panne de Rogers est nécessaire, selon un groupe de consommateurs

Un groupe de consommateurs demande au chien de garde des télécommunications une enquête sur la panne de Rogers John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de mener une enquête sur la panne nationale de Rogers et d’établir de nouvelles règles pour tous les fournisseurs de télécommunications.

Le Dr Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et expert en réglementation d’Internet, a déclaré que la première étape devrait être de déterminer exactement ce qui a conduit à la panne.

L’ampleur de l’impact – des machines Interac en panne aux appels bloqués au 911 – démontre que de nombreux secteurs et le gouvernement fédéral étaient mal préparés à faire face à une telle situation, a déclaré Geist.

Il a déclaré que le gouvernement devait mettre en place une indemnisation et des droits normalisés pour les consommateurs touchés par une telle panne, comme cela a été fait pour les voyages en avion en 2019.

Geist a déclaré que le prochain président du CRTC nommé par le gouvernement devrait se concentrer sur une surveillance plus rigoureuse de l’industrie. Le mandat de cinq ans du président actuel, Ian Scott, devrait se terminer plus tard cette année.

“Il y a eu de la frustration avec le gouvernement qu’il n’a pas été enclin au cours des dernières années à adopter une approche combative particulière envers les fournisseurs de télécommunications”, a déclaré Geist. “Je pense que les Canadiens vont se tourner vers le gouvernement pour adopter un ton plus agressif et sérieux, reconnaissant la gravité d’une situation où vous pouvez littéralement perdre la connectivité pour des millions de Canadiens.”