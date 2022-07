La panne de Rogers montre l’importance de l’argent en caisse: experts

Reni Odetoyinbo était l’un des millions de Canadiens touchés par la panne nationale de Rogers Communication Inc. le 8 juillet.

En plus de perdre le service Internet, la créatrice de contenu de 26 ans a rencontré des problèmes bancaires lorsqu’elle a essayé de faire ses courses. Comme beaucoup d’autres détaillants ce jour-là, le magasin où elle s’est rendue n’a pu accepter que de l’argent comptant.

“Je n’ai pas vraiment d’argent liquide sur moi, mais heureusement, j’avais de l’argent ce jour-là”, a-t-elle déclaré.

Odetoyinbo ne stocke généralement pas non plus d’argent liquide à la maison, à l’exception d’un billet de 100 dollars qu’elle a reçu en cadeau.

Compte tenu de la panne de Rogers, cependant, elle prévoit de commencer à garder 100 $ en espèces dans son portefeuille en tout temps et quelques centaines de dollars à la maison. Et, puisque certaines banques ont signalé des problèmes avec les services de guichets automatiques, Odetoyinbo pense également qu’elle pourrait vouloir conserver une partie de son argent auprès d’une banque traditionnelle qui a un emplacement physique. À l’heure actuelle, ses finances sont dispersées entre des banques numériques sans frais.

“Si vous étiez pris au dépourvu sans argent, vous pourriez maintenant réaliser que vous devez mettre en place un plan de secours”, a déclaré Lisa Kramer, professeure de finance à l’Université de Toronto à Mississauga.

Bien que vous ne vouliez pas liquider une partie de votre épargne-retraite pour la garder sous votre matelas, garder quelques centaines de dollars, en fonction de vos dépenses quotidiennes, cachés pour les urgences est une bonne idée, a déclaré Kramer.

“Pensez à une urgence où les télécommunications sont coupées et peut-être que votre électricité est coupée. Vous n’avez pas accès aux services d’urgence. De quoi pourriez-vous avoir besoin pour vous débrouiller dans ce genre de situation pour subvenir à vos besoins pendant quelques jours ? “

Et, lorsque vous retirez de l’argent, assurez-vous d’avoir de petites coupures, telles que des 5, des 10 et des 20, a déclaré Kramer, au cas où les commerçants n’auraient pas assez pour rendre la monnaie sur des factures plus importantes en cas d’espèces uniquement et de situations d’urgence.

Mark Cleveland, professeur au département DAN de gestion et d’études organisationnelles de l’Université Western, pense que davantage de Canadiens vont commencer à garder plus d’argent liquide, du moins à court terme, en raison de la récente panne du réseau national.

Il recommande aux gens de disposer d’environ quelques semaines d’argent.

“J’essaie d’avoir toujours environ 200 $ dans mon portefeuille pour tout ce dont je pourrais avoir besoin”, a déclaré Cleveland. “J’essaie de garder deux à trois fois cela dans un endroit sûr à la maison au cas où.”

“Aller complètement sans numéraire est très risqué.”

Cleveland a déclaré qu’il pensait que la confiance des gens dans le système de cuisson numérique serait érodée, au moins temporairement.

“Si le courant est coupé ou s’il y a une ruée sur les banques et qu’elles doivent fermer leurs portes pendant quelques jours, s’il y a une cyberattaque contre un détaillant ou une institution financière par des pirates ou sur le système Internet d’un pays par exemple un gouvernement étranger hostile , l’économie numérique peut être gravement touchée, mais l’argent liquide fonctionnera toujours.”

Cependant, comme de nombreux magasins ne prenaient pas d’argent liquide pendant la pandémie, les gens pourraient avoir besoin de reprendre l’habitude de s’assurer qu’ils ont des factures dans leur portefeuille.

Il peut également y avoir différentes attitudes générationnelles à l’égard de la conservation de l’argent liquide. Ceux qui ont une tolérance plus faible à l’imprévisibilité ont tendance à être des consommateurs plus âgés et, par conséquent, ils sont plus susceptibles de transporter de l’argent liquide.

Les jeunes consommateurs, qui se livrent à des activités plus à haut risque et pensent qu’ils sont plus insensibles aux dommages, sont plus susceptibles de renoncer à l’argent liquide et d’utiliser Apple Pay et d’autres moyens de paiement numérique, a déclaré Cleveland. Ils ont grandi avec la technologie et sont moins sceptiques à ce sujet, de sorte qu’ils n’accordent peut-être pas autant d’importance à l’argent qu’à une sauvegarde.

Pour les personnes qui cherchent à changer le montant d’argent qu’elles gardent à la maison, gardez simplement à l’esprit votre assurance habitation, a déclaré Kramer.

“L’assurance habitation limite souvent le montant d’argent couvert par la police”, a-t-elle expliqué. “Pour décider du montant d’argent à conserver, c’est une bonne idée de vérifier la limite.”

Bien que vous puissiez certainement conserver plus que la limite, sachez simplement qu’en cas de vol, seul le nombre spécifié dans la police sera couvert.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 juillet 2022.