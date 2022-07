La panne de Rogers montre le besoin d’un plan B lorsque les services sans fil et Internet échouent, selon les analystes

Vous n’aviez pas besoin d’être un client de Rogers pour ressentir un sentiment d’effroi lorsque vous vous réveillez en apprenant la nouvelle d’une panne généralisée du sans-fil et d’Internet vendredi matin. La journée, pour des millions de Canadiens, commençait déjà mal.

Dans un Starbucks à Toronto, il n’y a pas eu de pression rapide sur une carte de débit pour obtenir votre dose de caféine en courant, car la perturbation a affecté les systèmes de paiement en ligne à travers le pays. Les navetteurs de Vancouver ont été informés qu’ils pourraient ne pas être en mesure de payer les frais de transport en commun avec les cartes de débit. Les cafés et les bibliothèques offrant toujours le Wi-Fi sont devenus des bureaux de fortune. Toute commodité pour travailler à domicile est devenue un inconvénient pour ceux qui comptaient sur les services du géant des télécommunications.

Il s’agit de la deuxième interruption majeure de Rogers en 14 mois environ. La société a reconnu son 11 millions d’abonnés sans fil : “Aujourd’hui, nous vous avons laissé tomber.”

L’économie canadienne et la vie quotidienne sont liées à nos réseaux de communication, et lorsqu’ils tombent en panne, comme Rogers l’a fait pendant une grande partie de la journée de vendredi, il n’y a pas de plan B universel pour maintenir en ligne les services largement utilisés – et vitaux.

Les répercussions sont graves.

Au moins un un demi-million de commerçants utilisent les paiements par débit Interac , qui dépendent du réseau de Rogers. Les services gouvernementaux, y compris l’application ArriveCan, ont été touchés. L’autorité sanitaire de Niagara a dû annuler la radiothérapie rendez-vous. Certaines villes ont averti les clients de Rogers qu’ils pourraient avoir de la difficulté à contacter le 9-1-1 en cas d’urgence.

“Nous sommes devenus remarquablement fragiles en raison du rythme rapide de l’innovation et du rythme rapide de mise en œuvre de nouvelles techniques et de nouvelles formes de technologie”, a déclaré l’économiste Dan Ciuriak, chercheur principal au Centre pour la gouvernance internationale et l’innovation.

Cela doit être un « signal d’alarme », a-t-il déclaré, non seulement pour Rogers, mais pour l’ensemble de l’infrastructure des communications sans fil du Canada.

“Nous parlons d’entrer dans le métaverse. Malheureusement, nous sommes toujours dans le dinoverse, et c’est plutôt mauvais pour le Canada sur le plan commercial.”

La fidélité à 1 entreprise vous rend vulnérable

Dans un courriel adressé à certaines entreprises clientes, Rogers a imputé la perturbation à une panne de son réseau principal. Il n’y avait aucune estimation pour une restauration complète, bien que certains services semblaient revenir à la normale vendredi soir.

Alors que Rogers devra expliquer plus en détail ce qui a conduit à un échec aussi important, Ciuriak a déclaré que le Canada avait “retardé” dans son développement de matériel de réseau sans fil par rapport à d’autres pays, ainsi qu’en matière de sécurité.

REGARDER Le gouvernement devrait-il diversifier le marché canadien des télécommunications?:

Le gouvernement devrait-il diversifier le marché canadien des télécommunications? Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, explique ce qu’il a entendu de Rogers au sujet de sa panne et si le Canada devrait diversifier son marché des télécommunications.

Tyler Chamberlain, professeur agrégé à l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa, n’est pas aussi critique à l’égard de l’infrastructure de communications sans fil du pays, notant que ces types d’interruptions de service sont plus courants dans d’autres pays.

Il a dit qu’il serait “vraiment coûteux” de construire un système qui “n’échoue jamais”.

Les commerçants du Covent Garden Market à London, en Ontario, ont dit aux clients qu’il n’y avait que de l’argent comptant vendredi en raison de la panne de Rogers. Le système Interac pour les paiements par débit repose sur Rogers; les paiements par crédit seraient également interrompus dans les entreprises utilisant Internet de Rogers. (Kate Dubinski/CBC)

Une partie du problème est que, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, nous comptons souvent sur une seule entreprise pour tous nos services de télécommunications, a déclaré Chamberlain, ce que des entreprises comme Rogers, Bell et Shaw proposent comme incitation à des prix légèrement inférieurs. .

“[That’s] une des choses que vous voulez peut-être… reconsidérer parce que si vous êtes tout-en-un et que celui-ci tombe en panne, vous êtes vraiment isolé », a-t-il déclaré, en particulier pour ceux qui travaillent à domicile à plein temps. Cependant, il a admis que ce n’est pas nécessairement une option dans les régions rurales du pays.

Les entreprises qui dépendent des réseaux sans fil voudront peut-être envisager la même chose, a ajouté David Soberman, professeur de marketing à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

“Si les systèmes de paiement sans numéraire sont basés sur un seul réseau, vous constaterez peut-être que certaines entreprises concluent essentiellement des contrats avec deux différents [wireless or internet] fournisseurs afin qu’ils aient une option si l’autre échoue », a-t-il déclaré.

“Mais toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre toutes ces sauvegardes.”

REGARDER | Comment les Canadiens nous ont dit que la panne de Rogers les avait affectés :

Une panne majeure de Rogers frappe des entreprises et des clients partout au Canada Les clients de Rogers ont été pris au dépourvu par la panne massive de vendredi impliquant à la fois les réseaux mobiles et Internet, qui a également causé des perturbations généralisées pour les banques, les entreprises et certains services d’urgence à travers le Canada.

Qui est à blâmer ?

La responsabilité incombe à une entreprise comme Rogers lorsque ses services échouent, a déclaré Soberman.

“Je pense que le vrai problème ici est que Rogers a un problème dans ses systèmes et qu’il ne le gère évidemment pas très bien”, a-t-il déclaré, notant que les autres principaux fournisseurs de services sans fil et Internet au Canada n’ont pas connu de perturbations aussi importantes dans aussi peu de temps que Rogers au cours des deux dernières années.

Les détracteurs du gouvernement fédéral exigent une enquête sur l’interruption du service de Rogers.

“Compte tenu de l’infrastructure critique qui est touchée et du fait que le CRTC lui-même est touché, la cause de la panne de Rogers devrait être immédiatement expliquée”, a déclaré la députée conservatrice Michelle Rempel Garner. a déclaré dans un communiqué partagé sur Twitter appelant à une réunion d’urgence d’une commission parlementaire pour “faire en sorte que cela ne se reproduise plus”.

chef du NPD Jagmeet Singh a affirmé que la perturbation généralisée des entreprises et des services est une conséquence du fait que le gouvernement libéral « protège les profits des géants des télécommunications ».

Ciuriak a déclaré que le gouvernement a une responsabilité réglementaire, mais cela s’arrête là.

“On ne s’attendrait pas à ce qu’un bureaucrate du gouvernement comprenne les exigences logicielles pour s’assurer que les systèmes sont robustes et résilients”, a-t-il déclaré.

REGARDER | La réglementation doit être révisée, selon un expert :

Un expert en télécommunications affirme que le système canadien doit être révisé Ben Klass affirme que la panne de Rogers est une autre leçon sur la raison pour laquelle la réglementation canadienne en matière de télécommunications doit être complètement modifiée pour garantir que les consommateurs et les entreprises peuvent compter sur eux lorsqu’ils en ont le plus besoin.

Un service vital à réglementer ?

Bien que le CRTC ait déclaré Internet à large bande est un service de télécommunications de base, ce n’est pas un service public comme l’eau ou l’électricité, qui sont principalement gérés par des sociétés d’État ou des quasi-sociétés d’État, a ajouté Chamberlain.

Mais Soberman a déclaré que le gouvernement pourrait envisager de traiter les services sans fil et Internet de la même manière pour garantir une interruption limitée des services commerciaux et vitaux comme le 911.

“[The] Internet fournit une infrastructure qui est aussi importante que le système électrique, est aussi importante que l’eau, est certainement aussi importante que le système postal », a-t-il déclaré.

Il pourrait y avoir un moyen pour d’autres sociétés sans fil ou Internet d’intervenir pour atténuer une perturbation comme celle-ci, a-t-il suggéré.

“Vous pourriez être en mesure de faire une sorte de loi ou de règlement qui garantirait que le service est fourni tout le temps aux gens, même si l’un des fournisseurs a un problème.”

Le CRTC a des règles concernant les réseaux de télécommunications garantissant que les utilisateurs de téléphones cellulaires peuvent toujours contacter le 911 même sans service sans fil. Mais le régulateur n’a pas immédiatement répondu à la question de CBC quant à savoir si cette règle avait été enfreinte à la suite de la panne de Rogers.

REGARDER | Le service 911 est censé être protégé, selon un responsable du gouvernement :