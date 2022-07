La panne de Rogers met en évidence les faiblesses | L’étoile

C’est bien de se déconnecter, de poser le téléphone et de rappeler l’heure de l’écran.

Pourtant, la panne de service à l’échelle nationale de vendredi qui a laissé quelque 10 millions de clients de Rogers hors ligne n’était guère thérapeutique. Loin de là. Cela signifiait de véritables difficultés pour les particuliers et les propriétaires d’entreprise qui se retrouvaient soudainement ramenés à l’époque pré-Internet.

Ceux qui travaillaient encore à domicile ont été contraints de rechercher Internet fonctionnel partout où ils pouvaient le trouver. Les cafés et les bibliothèques sont devenus des bureaux bondés et impromptus.

Mais d’autres impacts n’ont pas été aussi facilement atténués. Ce n’était pas seulement gênant, mais paralysant et potentiellement dangereux.

Le réseau Interac s’est effondré, emportant avec lui la possibilité de payer par carte de débit. Les transferts électroniques en ligne ont également été paralysés. Cela signifiait des transactions perdues.

Service Canada a déclaré que certains services dans ses centres d’appels et ses bureaux, y compris les bureaux des passeports, ont été interrompus. Dans la région de Niagara, des patients en oncologie ont eu des rendez-vous de radiothérapie annulés. Les services de police de tout le pays ont averti que les appels au 911 pourraient ne pas passer.

The Weeknd devait lancer sa tournée mondiale vendredi à Toronto. Mais le spectacle au Rogers Centre a été annulé à la dernière minute en raison de la panne du réseau, laissant des milliers de détenteurs de billets dans la misère.

Alors, était-ce le résultat d’un piratage sophistiqué ? À peine. La panne s’est auto-infligée. Cela a été causé par une mise à jour de maintenance dans le réseau central qui a provoqué la défaillance des routeurs, a expliqué Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers Communications aux clients.

Staffieri a reconnu que l’entreprise était “particulièrement troublée” par le fait que certains clients ne pouvaient pas joindre les services d’urgence. “Nous traitons le problème comme une priorité urgente”, a-t-il écrit.

C’est la deuxième fois que Rogers subit une interruption de service majeure. En avril 2021, une mise à jour logicielle bâclée a empêché les clients de passer des appels, d’envoyer des SMS ou d’accéder à Internet. Avec un deuxième incident en un peu plus d’un an, Rogers reverra sûrement ses pratiques d’entretien.

Mais cet incident devrait également susciter des questions politiques plus larges.

L’ampleur de la panne et ses répercussions généralisées soulignent à quel point l’économie et notre vie quotidienne dépendent de la connexion. Il met également en évidence la vulnérabilité du réseau et l’absence de redondances.

Le Centre pour la défense de l’intérêt public a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de lancer une enquête sur la panne et d’examiner si de nouvelles exigences devraient être exigées des fournisseurs de télécommunications dans de telles situations.

Selon les analystes, cela met en évidence la domination du secteur des télécommunications du Canada par quelques entreprises – et le risque que cela pose lorsqu’un réseau souffre d’un problème.

“Le problème d’avoir autant de pouvoir et de contrôle sur seulement quelques réseaux de télécommunications est que ces pannes sont dramatiques, graves et qu’elles ont un impact réel sur les personnes et les entreprises”, a déclaré Daniel Tsai, professeur de droit et de technologie à l’Université de Toronto. dit l’Étoile.

Les politiciens qui établissent la politique et les régulateurs qui la supervisent devraient se poser des questions difficiles sur la nature exacte de cette panne et sur les mesures nécessaires pour minimiser de telles perturbations à l’avenir.

Quels sont les licenciements nécessaires ? Un plan B est-il réalisable lorsque le réseau d’une entreprise est déconnecté ? Dans le cas d’une panne comme celle-ci, est-il techniquement possible de renvoyer les appels au 911 vers n’importe quel réseau disponible pour garantir que les appels à l’aide sont toujours acheminés ?

On nous a rappelé que la connectivité n’est pas simplement agréable à avoir. C’est essentiel et à cette époque, il se classe avec l’électricité et l’eau comme infrastructure essentielle. Il est temps que les politiques et les pratiques reflètent cette réalité.

