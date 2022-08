La panne de Rogers est pertinente pour le rachat de 26 milliards de dollars de Shaw, règles spéciales du tribunal

Le Tribunal de la concurrence du Canada a statué que la panne de service de Rogers Communications Inc. du 8 juillet est pertinente pour les audiences à venir sur la prise de contrôle de Shaw Communications Inc. par le géant des télécommunications pour 26 milliards de dollars.

La décision a été rendue vendredi après avoir entendu les observations de Rogers et du commissaire de la concurrence sur la question.

La panne a touché des millions de Canadiens, et pour s’assurer que cela ne se reproduise plus, Rogers engage 10 milliards de dollars sur trois ans pour des mises à niveau du réseau et dépensera 150 millions de dollars en crédits clients.

La décision intervient après que Rogers a publié la semaine dernière une publicité décrivant ce qu’elle fait pour regagner la confiance des Canadiens.

Dans un document judiciaire distinct déposé le 15 août et mis à la disposition du public lundi, le tribunal affirme que la vente proposée de l’opérateur de téléphonie mobile Freedom Mobile, propriété de Shaw, à Vidéotron ltée de Quebecor Inc. n’est pas un “recours efficace” car il “n’élimine pas la diminution et l’empêchement substantiels de la concurrence” que l’opération pourrait entraîner.

Rogers a l’intention de vendre Freedom à Quebecor pour 2,85 milliards de dollars, dans l’espoir que cette décision apaisera les inquiétudes des régulateurs fédéraux concernant son projet de prise de contrôle de Shaw.

EN PHOTOS | À quoi ressemblait la panne de Rogers du 8 juillet :