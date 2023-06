La panne de Reddit commence – voici ce qui se passe et pourquoi

Des millions de Reddit les fans se retrouveront bloqués sur leurs pages préférées dans les prochains jours, alors que les modérateurs prennent position contre les projets de la plate-forme de facturer les développeurs d’applications tiers pour l’accès aux données du site.

La manifestation devrait durer au moins 48 heures, bien que certains groupes aient signalé qu’ils resteraient dans l’obscurité plus longtemps. Voici tout ce que nous savons actuellement :

Pourquoi ne puis-je pas accéder à mon subreddit préféré ?

Plus de 3 000 groupes de subreddit – des communautés dédiées à des intérêts particuliers sur la plate-forme – « s’éteignent » pendant au moins deux jours à partir de lundi pour protester contre une décision d’augmenter les frais pour les développeurs d’applications tierces. Certains des plus grands subreddits, notamment r/apple, r/videos, r/sports et r/MildlyInteresting ont déjà bloqué l’accès public à leurs pages. Le problème est le coût d’accès à l’interface de programmation d’application de Reddit, ou API.

Tenter d’accéder à la page r/apple fait actuellement apparaître un message qui se lit comme suit : « R/apple est une communauté privée. Nous sommes solidaires avec de nombreuses personnes qui ont besoin d’accéder à l’API, y compris les développeurs de robots, les personnes ayant des besoins d’accessibilité (r/blind) et les utilisateurs d’applications tierces (Apollo, Sync, etc.).

Y aura-t-il un moyen d’accéder à ces subreddits pendant la période sombre ?

Il existe quatre types de communautés sur Reddit, selon la société — public, restreint, privé et premium uniquement. Lorsqu’un subreddit est privé, la seule façon de le voir est si vous avez reçu un accès direct par un modérateur, selon la FAQ du site. Avec un si grand nombre d’utilisateurs dans bon nombre de ces forums, il est peu probable que les modérateurs accordent l’accès à un grand nombre d’utilisateurs pendant la période d’interdiction.

Qu’est-ce que Reddit veut facturer ?

Reddit veut facturer aux développeurs d’applications tierces, telles qu’Apollo et Sync – qui ont été conçues pour aider les utilisateurs à naviguer sur le site tentaculaire – pour extraire des données telles que les publications des utilisateurs et les commentaires des lecteurs. Les développeurs des applications disent que les frais d’API sont prohibitifs. Apollo, par exemple, prétend qu’il serait obligé de payer Reddit 20 millions de dollars par an. Un post Reddit sur le groupe r/ApolloApp vendredi a déclaré que l’application serait forcée de fermer. D’autres ont dit la même chose.

Que dit Reddit ?

Un porte-parole de la société a déclaré que Reddit dépensait des millions pour héberger son contenu et « doit être payé équitablement pour continuer à prendre en charge les applications tierces à forte utilisation ». Au cours du week-end, le PDG de Reddit, Steve Huffman, a rompu son silence sur la fureur, avec une session « demandez-moi n’importe quoi » hébergée sur le site. « Reddit doit être une entreprise autonome, et pour ce faire, nous ne pouvons plus subventionner les entités commerciales qui nécessitent une utilisation de données à grande échelle », a-t-il écrit.

Que font les concurrents ?

Le Twitter d’Elon Musk a donné le ton pour facturer l’accès à l’API auparavant gratuit en février, affirmant dans le même sens qu’il cherchait également à être rémunéré pour la fourniture d’un service. Meta Platforms a rejoint Twitter pour promouvoir également un niveau de service payant pour les utilisateurs, faisant de la vérification et d’autres fonctionnalités de base un composant premium.

Quand les modifications sont-elles apportées ?

Reddit prévoit d’introduire sa nouvelle structure de prix le 1er juillet. Un certain nombre d’applications tierces, dont Apollo et Sync, ont déclaré qu’elles fermeraient le 30 juin 30 en conséquence.

Que fait Reddit d’autre ?

En plus de facturer des tiers pour les données, Reddit a déclaré qu’il supprimait environ 90 emplois à temps plein et prévoyait de réduire l’embauche à 100 nouveaux postes, contre 300 auparavant. L’entreprise compte actuellement environ 2 000 employés à temps plein. La plate-forme a déposé confidentiellement une offre publique initiale fin 2021, mais l’action est au point mort. — Alex Millson, (c) 2023 Bloomberg LP

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral