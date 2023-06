La panne de Microsoft est probablement causée par des pirates avec des liens russes : rapport

Début juin, les services Microsoft étaient en panne pour des millions d’utilisateurs à travers le monde. Les experts affirment maintenant que la panne a très probablement été causée par des pirates appartenant à un groupe lié à la Russie, Gardien signalé. On pensait initialement que les pirates étaient un groupe islamique ayant des liens au Soudan, comme ils le prétendent.

La semaine dernière, Microsoft a confirmé que les pannes de son service Outlook étaient le résultat d’une attaque DoS qui aurait été menée par Anonymous Sudan.

Cependant, la société de cybersécurité CyberCX a publié lundi un rapport indiquant qu’il est peu probable qu’Anonymous Sudan soit une organisation hacktiviste authentique. L’entreprise a déclaré qu’il est probable qu’elle ait des liens avec l’État russe.

L’entreprise a estimé que l’opération visant à diriger d’énormes quantités de trafic vers un service nécessiterait des dizaines de milliers de dollars et qu’il était donc peu probable qu’Anonymous Sudan soit un collectif lâche.

CyberCX a également déclaré qu’Anonymous Sudan était publiquement aligné sur les acteurs de la menace pro-russes et est membre du groupe de hackers pro-russe Killnet.

Alastair MacGibbon, directeur de la stratégie de CyberCX, a déclaré Gardien Australie que les cibles généralement de bas niveau d’Anonymous Sudan et le fait qu’il se présentait comme un groupe islamique indiquaient une organisation soutenue par la Russie qui pourrait essayer de « diviser la société » et de perturber l’Occident.

« Cela découle vraiment de la propension du gouvernement russe à diviser la société. Ils ne se soucient pas vraiment de la question… anti-racisme, pro-environnement ou quoi que ce soit – [they] juste entrer dans tout ce qui compte pour [harm] cibles. Dans ce cas, les Wes », a-t-il dit.

Le 5 juin, la suite logicielle 365 de l’entreprise, y compris Teams et Outlook, était en panne pendant plus de deux heures pour des milliers d’utilisateurs et une brève récidive le lendemain matin.

Notamment, les services Microsoft ont fait face à au moins trois pannes depuis le début de l’année.