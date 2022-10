La panne de Kakao en Corée du Sud suscite des inquiétudes en matière de sécurité et de monopole

SÉOUL — En Corée du Sud, Kakao est omniprésent. Presque tout le monde, des écoliers aux personnes âgées, utilise les applications de la société technologique coréenne pour la messagerie, les taxis, la navigation et les paiements. C’est Facebook Messenger, WhatsApp, Uber, Google Maps et Venmo réunis en un seul. Ainsi, lorsqu’un incendie dans le bâtiment où sont exécutés les serveurs de l’entreprise s’est déclaré ce week-end, désactivant ses applications, les gens ont plaisanté en disant que le pays allait fermer.

Mais la panne a forcé un sérieux examen des problèmes de sécurité et de monopole en Corée, où une poignée de conglomérats géants dominent l’économie du pays. (Hyundai, connue pour ses voitures aux États-Unis, y exploite des complexes d’appartements et des grands magasins ; Samsung, le géant de la technologie, vend également des assurances et possède une entreprise de vêtements haut de gamme.)

Kakao a déclaré dans une présentation aux investisseurs en août que sa clientèle était passée à 53,3 millions d’utilisateurs actifs, dont 47,5 millions en Corée du Sud – une domination frappante dans un pays de plus de 51 millions d’habitants. De nombreux magasins acceptent Kakao Pay, la plupart des taxis de la région métropolitaine de Séoul utilisent Kakao T, l’application de covoiturage de l’entreprise, et des amis, des entreprises et même le gouvernement utilisent Kakao Talk pour échanger des messages.

Il n’est pas rare que les sites Web et les applications connaissent des pannes – Amazon Web Services, Slack, Facebook, WhatsApp et Apple ont tous fait la une des journaux et paniqué les consommateurs – mais ils durent généralement des heures, pas des jours, et ils n’affectent pas souvent autant de parties de la vie des gens.

Lundi, alors que Kakao remettait encore certains de ses services en ligne, le président Yoon Suk-yeol a déclaré que son administration enquêterait pour savoir si Kakao avait le monopole du marché. Si tel était le cas, Kakao devenant une “infrastructure nationale”, a déclaré Yoon, “alors l’État doit prendre les mesures nécessaires pour le bien du peuple”.

Dimanche, la porte-parole de Yoon, Kim Eun-hye, a déclaré que la perturbation « non seulement nuit aux moyens de subsistance des gens, mais cause également des problèmes mortels à la sécurité nationale en cas d’urgence ». La résilience face à de tels incidents, a déclaré Kim, “est une responsabilité d’entreprise et une promesse sociale”.

Les actions de Kakao ont plongé de 9,5% lundi matin avant de clôturer en baisse de près de 6% par rapport à la clôture de vendredi.

“La gestion des risques en Corée n’est pas un point fort de la plupart des entreprises”, a déclaré JR Reagan, un conseiller américain en cybersécurité en Corée qui dirige la société de conseil IdeaXplorer Global. “Ils n’aiment pas planifier des choses qui ne se sont pas encore produites.”

Le premier problème de Kakao, a-t-il dit, était qu’il ne semblait pas y avoir de générateurs de secours pour compenser la panne de courant. Deuxièmement, “vous ne placez pas tous vos serveurs au même endroit – vous les répartissez”, de sorte qu’un incident – comme l’incendie – ne provoque pas une panne aussi étendue et lente à réparer, a-t-il déclaré. Il a déclaré que les entreprises technologiques américaines y avaient « appris leurs leçons ».

Kakao et SK Telecom, un autre conglomérat qui gère les serveurs de Kakao, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires lundi. Kakao a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait créé un comité d’intervention d’urgence pour faire face à l’incident. Certaines fonctionnalités telles que la messagerie et Kakao T ont été restaurées à partir de dimanche soir, indique le communiqué.

Hong Eun-taek, co-directeur général de Kakao, a déclaré dans le communiqué : “Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée par cet accident, et nous faisons actuellement de notre mieux pour normaliser le service”. Il a ajouté que l’entreprise s’efforçait d’empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent et qu’elle préparait une “politique d’indemnisation” pour les personnes concernées.

Tammy Lee, étudiante à l’Université de Corée, a eu 21 ans dimanche. “Lorsque la panne s’est produite la veille, j’ai commencé à devenir super nerveux”, a déclaré Lee. En Corée, les jeunes utilisent souvent Kakao pour envoyer des cadeaux d’anniversaire ; le destinataire reçoit un message et peut choisir la couleur ou la taille de l’article et confirmer l’adresse de livraison.

“Quand j’ai réalisé que je ne pourrais pas recevoir de cadeaux cette année, j’étais vraiment triste”, a déclaré Lee au Washington Post lundi (dans un message Kakao). Au moment où la fonctionnalité de cadeaux est revenue en ligne dimanche soir, “seules quelques personnes” qui avaient envoyé ses messages d’anniversaire étaient revenues pour envoyer un cadeau, a-t-elle déclaré.

“Je pense que les derniers jours montrent pourquoi la domination de Kakao peut être une menace, mais honnêtement, je ne pense pas qu’un autre ‘concurrent’ remplacera Kakao à ce stade car c’est SI profondément enraciné dans nos vies”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas imaginer que les gens abandonnent tout un style de vie pour passer à une autre application.”

Cela n’a pas empêché les concurrents d’essayer de profiter du moment. Line, une application de messagerie gérée par le géant coréen de l’Internet Naver – la version coréenne de Google – a promu sa fiabilité. Line, Uber et l’application de messagerie Telegram se sont hissés au sommet des classements de l’App Store en Corée. Telegram a raillé Kakao sur Twitteren disant: “Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux utilisateurs coréens et espérons qu’ils apprécieront la stabilité de l’infrastructure de plusieurs centres de données de Telegram.”

Hwang Lee, directeur du Centre de droit de l’innovation, de la concurrence et de la réglementation de l’Université de Corée, a déclaré que Kakao peut être qualifié de monopolistique “au sens propre”, mais a déclaré qu’il ne voulait pas aller jusqu’à le déclarer un monopole en ce qui concerne l’application des lois antitrust. .

La Commission coréenne du commerce équitable « surveille de près Kakao et d’autres plates-formes numériques monopolistiques depuis longtemps », a déclaré Lee. Mais “leurs services efficaces ont survécu aux réglementations gouvernementales jusqu’à présent”, alors que le gouvernement pèse le pour et le contre de la plate-forme bien intégrée, a-t-il déclaré.