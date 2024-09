La panne de Disney sur DirecTV frustre les fans avant le « Monday Night Football » d’ESPN

Des millions de clients de DirecTV pourraient manquer le coup d’envoi du « Monday Night Football » d’ESPN – un match très attendu entre les 49ers de San Francisco et les Jets de New York – alors que la panne de la chaîne Walt Disney Co. s’est prolongée jusqu’à son neuvième jour lundi.

Les clients de DirecTV et U-Verse sont de plus en plus frustrés à mesure que le conflit s’éternise, perturbant la couverture par Disney de la semaine d’ouverture des matchs de football universitaire et de la NFL et du tournoi de tennis de l’US Open. Les chaînes de télévision Disney Channel, FX et ABC sont également hors service depuis le 1er septembre.

Le conflit entre Disney et DirecTV a pris de l’ampleur ce week-end après que DirecTV a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale des communications, accusant Disney de ne pas avoir négocié de bonne foi et d’avoir adopté des tactiques anticoncurrentielles. DirecTV a lancé une campagne publicitaire mettant en scène Mickey Mouse (du film « Steamboat Willie »), avec notamment une image du rongeur naviguant allègrement sur un bateau en bois au-dessus d’une falaise.

« Les négociations sont au point mort parce que Disney insiste sur les exigences de regroupement et de pénétration qu’un juge du tribunal fédéral de district de New York a récemment jugées… illégales, anticoncurrentielles et « mauvaises pour les consommateurs » », a allégué DirecTV dans sa plainte.

Disney et d’autres diffuseurs ont exigé une augmentation des droits de licence pour leurs programmes, y compris pour les programmes câblés qui ne sont plus exclusifs aux distributeurs de télévision payante. Les diffuseurs cherchent à couvrir leurs coûts accrus, notamment pour la diffusion des matchs de la NFL et de la NBA.

Les fournisseurs de télévision payante comme DirecTV sont soumis à une pression encore plus forte. Plus de 4 millions de foyers ont abandonné la télévision payante au cours des six premiers mois de l’année, selon le cabinet d’études MoffettNathanson.

DirecTV s’irrite du passage de Disney au streaming.

« Disney veut forcer DirecTV à proposer un « forfait épais » comprenant des programmes Disney moins intéressants, tout en proposant lui-même des forfaits de programmes moins chers et « plus maigres » que les consommateurs souhaitent », a déclaré DirecTV dans sa plainte auprès de la FCC.

Le processus de la FCC pourrait s’éterniser pendant des mois, ce qui n’apporterait que peu de soulagement à DirecTV, qui compte près de 11 millions d’abonnés. Les deux parties ont fait des progrès en s’entendant provisoirement sur les tarifs, ont indiqué des sources.

En septembre dernier, une autre coupure de près de 12 jours des chaînes Disney sur le service Spectrum de Charter Communications a pris fin au début du premier match de « Monday Night Football » de la saison. Cela s’est produit juste au moment où le quarterback des Jets Aaron Rodgers a subi une blessure mettant fin à sa saison dans les premières minutes du « Monday Night Football » de l’année dernière. Rodgers devrait jouer contre les 49ers.

Le quart-arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, a été éliminé lors du match d’ouverture du « Monday Night Football » de l’année dernière après s’être déchiré le tendon d’Achille gauche lors du premier match des Jets de New York en 2023. (Adam Hunger / Associated Press)

Dans son message, Disney a encouragé les téléspectateurs frustrés à annuler DirecTV au profit d’autres distributeurs, notamment Hulu + Live TV, dont Disney est propriétaire. La société propose également Disney+ directement aux consommateurs et, plus tôt cette année, elle a conclu une coentreprise avec Warner Bros. Discovery et Fox Corp. pour créer un bouquet de chaînes câblées centré sur le sport, dont ESPN, appelé Venu.

Mais le mois dernier, le juge de New York a émis une injonction temporaire pour bloquer le lancement de Venu, affirmant que le service pourrait être anticoncurrentiel.

Disney, qui se rapproche de son objectif de lancer ESPN avec ses sports en direct pour les consommateurs l’année prochaine, a nié les allégations de DirecTV.

« Nous exhortons DirecTV à cesser de créer des diversions et à donner plutôt la priorité à ses clients en finalisant un accord qui permettrait à ses abonnés de regarder notre solide programmation à venir de sports, d’informations et de divertissement, en commençant par le retour de Monday Night Football », a déclaré Disney.

Les huit chaînes ABC de Disney, dont KABC-TV Channel 7 à Los Angeles, sont bloquées sur DirecTV et U-Verse, ce qui signifie que les téléspectateurs manquent les bulletins d’information locaux, « Good Morning America », « The View » et « Jeopardy ».

Tous les clients de DirecTV Stream ont perdu l’accès à leur station ABC locale en raison d’un accord permanent qui permet à Disney de négocier au nom des filiales ABC locales appartenant à d’autres sociétés.

Antennes paraboliques DirecTV à Culver City. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Au-delà du « Monday Night Football » et du football universitaire, si la panne se prolonge jusqu’au week-end prochain, les clients de DirecTV pourraient manquer la diffusion de dimanche de la 76e cérémonie des Primetime Emmy Awards.

DirecTV a proposé 30$ de crédits aux clients. Mais cela n’a pas apaisé beaucoup d’abonnés.

DirecTV souhaite proposer des bouquets thématiques plus restreints, comme des programmes pour enfants et pour toute la famille, des chaînes locales et des programmes sportifs. Les dirigeants de Disney ont déclaré qu’ils étaient prêts à travailler avec DirecTV, mais les négociations sont toujours au point mort.

L’un des principaux points de friction dans les négociations a été l’exigence de Disney d’une « pénétration minimale » pour ses chaînes. Disney exige depuis longtemps que ses chaînes atteignent au moins 90 % de la base d’abonnés de DirecTV, selon la plainte déposée auprès de la FCC. (Le seuil minimum pour les chaînes ESPN est plus proche de 80 %, ont déclaré les dirigeants.)

Lorsque DirecTV n’atteint pas cet objectif, elle doit payer d’énormes pénalités, ont déclaré les dirigeants de DirecTV.

« Les parties restent dans l’impasse parce que Disney a refusé de permettre à DirecTV de proposer des « bouquets plus maigres » de programmation – à moins que DirecTV ne réponde également aux exigences minimales de pénétration connexes conçues pour rendre la fourniture de tels bouquets maigres effectivement impossible ou excessivement coûteuse », a déclaré DirecTV dans le dossier.