La panne de courant de la télécabine de Banff bloque les invités sur la montagne pendant la nuit

Des centaines de visiteurs qui ont pris une gondole touristique sur une montagne dans le parc national de Banff ont dû être aidés à descendre du sommet mardi après qu’une panne de courant l’a fermé pendant la nuit.

Pursuit, la société qui exploite la télécabine populaire, a déclaré dans un communiqué que la panne à l’échelle de Banff avait été causée par un orage lundi soir.

« Nous avons connu un arrêt sans précédent de notre télécabine à la suite de la tempête », a déclaré mardi la porte-parole Tanya Otis dans un e-mail.

« Lorsque l’électricité a été coupée la nuit dernière, notre première priorité était d’assurer la sécurité de ceux qui se trouvaient dans les cabines de la télécabine. »

La télécabine de Banff, qui a repris ses activités mardi après-midi après une évaluation de la sécurité, est présentée sur son site Web comme une destination qui ne manquera pas d’impressionner.

« Montez à 698 mètres (2 292 pieds) lors d’un voyage de huit minutes jusqu’au sommet du mont Sulphur », note-t-il. « Glissez sur la cime des arbres et vivez une expérience de montagne à couper le souffle. »

Il y a plusieurs restaurants et une boutique de cadeaux dans un bâtiment au sommet.

Une vidéo publiée sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter, montrait des invités dormant par terre pendant la panne et déclarait « le manque de préparation à des situations comme celle-ci est étonnant ».

Situation actuelle au @BanffGondola 👎🏼 Le manque de préparation à des situations comme celle-ci est étonnant. Même la boutique de cadeaux ne donne pas de couvertures, de pulls, etc… seuls les restaurants ont commencé à fournir de la nourriture après 2 heures ici et personne ne nous dit ce qui se passe pic.twitter.com/ERUWf3MI27 — Helena Gil (@gil_helena) 8 août 2023

La femme, qui n’a pas pu être jointe pour plus de commentaires, a déclaré que les restaurants avaient commencé à fournir de la nourriture après environ deux heures sans que personne ne dise aux clients ce qui se passait.

Otis a déclaré que la société avait pu se concentrer sur les clients du terminal supérieur après avoir fait descendre en toute sécurité ceux qui se trouvaient dans les cabines de la télécabine.

« Notre équipe a fourni de la nourriture, des boissons et des couvertures tout au long de la nuit et a rendu tout le monde aussi confortable que possible dans notre établissement », a-t-elle déclaré.

Certains visiteurs ont publié sur les réseaux sociaux qu’ils avaient emprunté le sentier de randonnée de 5,5 kilomètres du mont Sulphur, qui est répertorié comme « modéré » sur le site Web du parc national Banff. Il note les lacets du sentier sur la pente et a environ 655 mètres de gain d’altitude du bas vers le haut.

Otis a déclaré que tous les invités restants avaient été héliportés de la montagne mardi matin avec l’aide de Parcs Canada.

Une porte-parole de Parcs Canada a déclaré que son équipe de sécurité des visiteurs avait aidé.

« Parcs Canada peut confirmer que tous les visiteurs ont été ramenés en toute sécurité à la base de la télécabine », a déclaré Emma Badgery, agente des communications de l’unité de terrain de Banff.

Elle a dit qu’elle travaillait toujours pour recueillir des détails supplémentaires.

« CHACUN POUR SOI »

Matthew et Avery White faisaient partie des invités piégés sur le pont d’observation pendant la nuit.

Ils ont dit à CTV News mardi qu’ils avaient apprécié leur montée, mais ont rapidement découvert qu’ils ne descendraient pas comme prévu.

« Neuf heures, c’est quand tout s’est arrêté », a déclaré Avery.

Au matin, la société a annoncé qu’elle avait un plan, a déclaré Matthew.

« Je suppose que le plan était d’utiliser des hélicoptères, ce qui a fonctionné, mais c’était beaucoup, en pensant que vous seriez de haut en bas dans une heure ou deux. »

« C’est épuisant », a déclaré Avery à propos de l’épreuve. « Je suis vraiment fatigué. »

Matthew a déclaré que les conditions de sommeil et la nourriture étaient loin d’être idéales.

« C’était chacun pour soi essayant de trouver une place », a-t-il déclaré. « Au début, les restaurants n’ouvraient pas, finalement on a pu entrer dans un restaurant donc on a eu une sorte de stand.

« C’était étrange. »

Parcs Canada a dépêché des hélicoptères dans la région pour aider les visiteurs à descendre du sommet de la montagne tandis que d’autres ont emprunté la route panoramique – un sentier de randonnée de 5,5 kilomètres.

Mark Hendrikse, porte-parole de Pursuit, a qualifié la situation de « complètement sans précédent » pour l’entreprise.

« Nous avons eu des conditions météorologiques extrêmes, qui ont eu un impact sur nos opérations, mais jamais avec autant d’invités au sommet de la montagne, ce qui a entraîné une nuitée. »

– Avec des fichiers de La Presse canadienne