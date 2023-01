La panne de courant de Big White devrait durer toute la nuit

Un arbre tombant sur un poteau électrique a provoqué une panne de courant majeure à Big White le 20 janvier.

Le vice-président principal Michael J. Ballingall a déclaré à Capital News que l’électricité devrait être coupée jusqu’à environ 22 heures, bien que des générateurs de secours maintiennent de nombreuses installations du village et de la station disponibles.

Le Snow Ghost, Powder Chair, Bullet Express, T-Bar, Lara’s Gondola, Gem Lake Express tournent toujours, bien que le ski de nuit, le tubing et le patin ne soient pas disponibles ce soir.

L’utilisation de générateurs au lieu d’une alimentation électrique normale pour faire fonctionner les ascenseurs signifie que les ascenseurs fonctionnent plus lentement que la normale.

De longues files d’attente sont affichées le 19 janvier à Big White alors que les ascenseurs fonctionnent sur des générateurs de secours. (Soumis)

Toutes les remontées seront fermées à 15h30.

L’électricité est coupée depuis environ 8 h 20. FortisBC rapporte qu’environ 2 000 clients sont touchés par la panne.

