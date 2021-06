La panne de courant atteint 337 000 à Porto Rico au milieu de l’indignation croissante

Luma Energy, une entreprise privée qui a repris le système de transmission et de distribution d’électricité de l’île le 1er juin, a déclaré que trois unités avaient été mises hors service pour des raisons inconnues dans l’immédiat. Dans un premier temps, la société a déclaré que quelque 190 000 clients avaient été touchés, mais elle a ensuite tweeté que l’électricité avait été rétablie pour plus de 252 700 clients, laissant plus de 84 000 sans électricité.