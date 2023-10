L’enclave est privée de téléphone et de services Internet depuis plus de 12 heures, alors que des avertissements de panne d’électricité pourraient dissimuler des violations des droits.

Gaza reste inaccessible au monde extérieur après la coupure des services téléphoniques et Internet, alors que les organisations humanitaires et médiatiques préviennent que la coupure des communications pourrait servir de couverture aux atrocités perpétrées dans l’enclave assiégée.

Les Palestiniens de Gaza n’ont pas pu communiquer avec les gens à l’extérieur de l’enclave pour une deuxième journée samedi après certains des bombardements les plus violents de la guerre et des informations du Hamas faisant état d’incursions terrestres limitées des forces israéliennes pendant la nuit.

L’opérateur de télécommunications palestinien Jawwal a déclaré vendredi soir que le bombardement israélien de la bande de Gaza avait détruit « toutes les routes internationales restantes reliant Gaza au monde extérieur ».

Nida Ibrahim, journaliste pour Al Jazeera depuis Ramallah, en Cisjordanie occupée, a déclaré samedi qu’il y avait « très, très peu d’informations » en provenance de la bande de Gaza.

« Après que Gaza soit tombée dans l’obscurité, sans communication, sans téléphone, sans connexion Internet, les Palestiniens ici en dehors de Gaza et ailleurs… ont le sentiment qu’ils sont également tenus dans l’ignorance de ce qui se passe », a déclaré Ibrahim.

“Ils ne peuvent pas surveiller leurs amis, leurs proches [and] membres de la famille pour vérifier s’ils sont en vie ou non.

Amnesty International a déclaré qu’elle avait perdu le contact avec ses collègues à Gaza et que le manque de communications rendait de plus en plus difficile la documentation des violations des droits.

“Cette panne de communication signifie qu’il sera encore plus difficile d’obtenir des informations et des preuves cruciales sur les violations des droits de l’homme et les crimes de guerre commis contre les civils palestiniens à Gaza, et d’entendre directement ceux qui subissent ces violations”, Erika Guevara Rosas, directrice principale. de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes, a déclaré vendredi dans un communiqué.

Deborah Brown, chercheuse principale en technologie et droits de l’homme à Human Rights Watch, a déclaré que la panne d’électricité risquait de « fournir une couverture à des atrocités de masse et de contribuer à l’impunité pour les violations des droits de l’homme ».

Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial de l’ONU, a déclaré sur Twitter, désormais X, que le PAM avait « perdu le contact » avec ses équipes à Gaza.

“Le silence est assourdissant”, écrit-elle.

Nous avons perdu le contact avec nos équipes #Gaza. Le silence est assourdissant. Alors que le conflit fait rage, je suis extrêmement inquiet pour la sécurité de tous les travailleurs humanitaires et des civils. Nous sommes à un point critique. L’humanité doit prévaloir. – Cindy McCain (@WFPChief) 28 octobre 2023

L’effondrement des services de communication à Gaza est survenu alors qu’Israël intensifiait ses bombardements avant une offensive terrestre à grande échelle attendue sur l’enclave.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a posté sur X que la panne d’électricité « rend impossible aux ambulances d’atteindre les blessés ».

« Nous sommes toujours déconnectés de notre personnel et des établissements de santé. Je m’inquiète pour leur sécurité”, a-t-il déclaré.

Les informations faisant état de bombardements intenses à Gaza sont extrêmement inquiétantes. L’évacuation des patients n’est pas possible dans de telles circonstances, ni la recherche d’un abri sûr. La panne d’électricité empêche également les ambulances d’atteindre les blessés. Nous sommes toujours déconnectés de notre personnel… – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 28 octobre 2023

Le Comité pour la protection des journalistes a également averti que le « black-out de l’information » pourrait entraîner de « graves conséquences », notamment la propagation de fausses informations.

Cette coupure signifie que le nombre de victimes des attaques et les détails des combats au sol n’ont pas pu être immédiatement connus. Seuls quelques téléphones satellites ont continué à fonctionner.

Les correspondants d’Al Jazeera dans la bande de Gaza ont pu fournir des mises à jour sporadiques par satellite, mais les communications directes sont souvent entravées en raison de la panne quasi totale des communications dans l’enclave.

Vendredi, Safwat Kahlout d’Al Jazeera, en reportage depuis la ville de Gaza, a déclaré que les derniers raids aériens israéliens avaient été bien plus intenses que les attaques précédentes.

« Aujourd’hui, c’est la pire journée en termes de force des tirs israéliens, et nous pouvons entendre des explosions… venant également de la mer, en particulier dans le nord de la bande de Gaza », a déclaré Kahlout.

Tareq Abu Azzoum d’Al Jazeera, en reportage depuis Khan Younis à Gaza, a déclaré vendredi que les habitants étaient « terrifiés et effrayés » après avoir été laissés « totalement isolés ».

Israël a lancé d’innombrables raids aériens sur Gaza en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre à l’intérieur du pays, qui, selon les responsables israéliens, ont tué 1 405 personnes, pour la plupart des civils.

Au moins 7 703 Palestiniens, dont 3 595 enfants, ont été tués dans les attaques aériennes israéliennes, selon des responsables palestiniens.