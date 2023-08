La panne de BC Ferries ajoute du stress à l’été chargé dans les terminaux

BC Ferries va devoir retirer le moteur de son traversier en panne et l’examiner de plus près avant de connaître l’étendue du problème.

Le Coastal Renaissance, qui est tombé en panne le jeudi 17 août, a maintenant été remorqué à travers le détroit de Géorgie de Tsawwassen au terminal de Departure Bay de Nanaimo avant d’être envoyé au chantier naval pour des réparations.

BC Ferries a tenu une conférence de presse le vendredi 18 août pour faire le point sur la première phase de son plan de réponse à la panne. Le traversier, qui assurait les traversées sur la route principale Tsawwassen-Duke Point, devrait être hors service pendant des semaines.

Nicolas Jimenez, PDG de BC Ferries, a déclaré que le moteur devra être physiquement retiré du navire, une opération qui nécessitera un équipement spécialisé.

« Cela va nous prendre un peu de temps pour vraiment comprendre la nature des dégâts, car ils sont logés dans le boîtier où vous ne pouvez pas les voir, nous allons donc devoir pénétrer à l’intérieur, retirer le moteur et inspectez-le », a-t-il déclaré.

Alors que le Coastal Renaissance est réparé, Jimenez a déclaré qu’un autre navire est disponible les mardis et jeudis, de sorte qu’aucune traversée ne devra être annulée ces jours-là. Cependant, aucune autre traversée annulée les autres jours de la semaine ne pourra être récupérée. BC Ferries a envisagé d’ajouter des traversées plus tôt le matin et plus tard le soir, mais a décidé que ce n’était pas possible.

« Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de le faire compte tenu des contraintes opérationnelles », a déclaré le PDG. « Les navires naviguent déjà 20 heures par jour. Ils s’amarrent après minuit et ils repartent tôt le matin vers 5 heures du matin… Les navires ont besoin de temps pendant la nuit pour que nous puissions faire l’entretien quotidien nécessaire pour qu’ils fonctionnent en toute sécurité et avec succès.

BC Ferries a été occupé à contacter les voyageurs concernés et le fera aussi longtemps que nécessaire, a déclaré Jimenez. La société sait que les voyageurs continueront d’être touchés au cours des week-ends à venir, compte tenu du long week-end imminent de la fête du Travail et du récent débordement de trafic au terminal de Horseshoe Bay. Jimenez a déclaré que BC Ferries avait intensifié ses efforts de contrôle du trafic là-bas, assuré la présence du service de police de West Vancouver sur place, entièrement doté ses guichets et ajouté du personnel au terminal pour assurer la communication avec les voyageurs.

Interrogé sur les perceptions de la confiance diminuée dans BC Ferries, le PDG a déclaré qu’il comprenait la frustration des voyageurs lorsque les traversées sont annulées. Les navires de la classe Coastal, qui sont entrés en service au milieu des années 2000, sont généralement parmi les plus fiables de la flotte, a-t-il dit, et donc la panne de cette semaine est « inattendue, inhabituelle et évidemment très compliquée ».

Jimenez a déclaré que seulement 0,3% des traversées de BC Ferries sont annulées en raison de problèmes mécaniques.

« Ils sont généralement assez bons, assez fiables – 99,7% », a-t-il déclaré. « Cela ne signifie pas grand-chose pour quelqu’un dont le voyage a été interrompu quel que soit le jour. »