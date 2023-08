La panne d’avion de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock l’oblige à annuler son voyage en Australie

Elle a dit qu’elle avait voulu approfondir les collaborations entre l’Allemagne et l’Australie pour soutenir l’Ukraine, traiter avec la Chine et réduire leurs dépendances commerciales lors de sa visite.

« Bien que les deux pays soient littéralement à l’autre bout du monde de notre point de vue, la liberté et la démocratie font partie de notre ADN commun. »

« C’était prévu depuis près d’un an », a-t-il dit .

Le journal de Wall Street‘s Bojan Pancevski a déclaré que le voyage avait pour but de montrer le changement de politique majeur de l’Allemagne en termes de confinement de la Chine et d’engagement dans l’Indo-Pacifique.

« Un voyage parfaitement orchestré pour signaler l’engagement allemand dans l’Indo-Pacifique s’est transformé en la métaphore parfaite à exploiter pour quiconque colportant sa théorie préférée du déclin », a-t-il déclaré.

Chargement

« Alors que de nombreuses interprétations allemandes du doom et de la morosité semblent assez idiotes, les dommages à la réputation, tant au pays qu’à l’étranger, causés par la série d’incidents embarrassants dans la flotte gouvernementale sont réels.

« Les dommages corrosifs nécessitent une réponse simple et rapide de la part du gouvernement : s’engager à investir toutes les ressources nécessaires pour corriger le dysfonctionnement de la flotte gouvernementale tout en trouvant le temps de rattraper les voyages en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Fidji dès que possible. »

Baerbock volait sur un A340 de plus de 20 ans, repris de Deutsche Lufthansa AG il y a plus de dix ans et remis à neuf pour un usage VIP.